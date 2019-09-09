Чех, що воює проти України, втратив ногу, підірвавшись на міні

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Понеділок, 9 вересня 2019, 17:06

Громадянин Чехії Павел Ботка, який воює на сході України на боці проросійських бойовиків, у серпні позбувся ноги, наступивши на стрибаючу міну.

Про це повідомляє Aktuálně.cz.

Ботка не має наміру повертатися на батьківщину, де може отримати суворий тюремний термін за участь в незаконних збройних формуваннях.

Бойовик, який отримав позивний "Кавказ", потрапив на схід України навесні 2015 року з території Росії і брав участь у боях проти української армії. Раніше він займався боротьбою і працював охоронцем. Нині громадянин Чехії перебуває в одній з лікарень на непідконтрольній Києву території.

У середині серпня найманець отримав серйозні поранення на передовій і втратив частину ноги нижче коліна. "Прогнозів поки немає. Зараз ми намагаємося врятувати коліно", - описує свій стан "Кавказ".

 
Павел Ботка
JIŘÍ JUST

Ботка повідомив, що планує отримати спортивний протез і хоче повернутися на лінію фронту.

Чеські правоохоронці нині розслідують причетність близько 20 громадян країни до участі у бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків.

"Європейська правда"

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Теми: Чехія Донбас бойові дії Україна Росія


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