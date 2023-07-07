Україна і Чехія збираються спільно виробляти стрілецьку зброю та боєприпаси

Україна та Чехія підписали меморандум, який передбачає можливість спільно виробляти озброєння і боєприпасів, а також інших проєктів оборонної промисловості.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Міністерство с питань стратегічних галузей промисловості України.

Відповідний меморандум під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Чехії підписали голова Мінстратегпрома Олександр Камишін і перший заступник міністра оборони Чеської Республіки Франтішек Шульц.

"У фокусі стрілецька зброя, боєприпаси, модернізація бронетехніки", – зазначив Камишін.

Зазначається, що Україну найближчим часом відвідає делегація Чехії "у розвиток домовленостей, досягнутих між українською та чеською сторонами".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до Праги обговорив із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою постачання озброєнь та їх спільне виробництво.

Глава чеського уряду після переговорів з Зеленським повідомив, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

Фіала також заявив, що український народ заслуговує на "відкриття дверей у НАТО", оскільки обороняє не тільки свою незалежність, але і безпеку Європи.