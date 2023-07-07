Україна і Чехія збираються спільно виробляти стрілецьку зброю та боєприпаси

Україна та Чехія підписали меморандум, який передбачає можливість спільно виробляти озброєння і боєприпасів, а також інших проєктів оборонної промисловості.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Міністерство с питань стратегічних галузей промисловості України.

Відповідний меморандум під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Чехії підписали голова Мінстратегпрома Олександр Камишін і перший заступник міністра оборони Чеської Республіки Франтішек Шульц.

"У фокусі стрілецька зброя, боєприпаси, модернізація бронетехніки", – зазначив Камишін.

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Зазначається, що Україну найближчим часом відвідає делегація Чехії "у розвиток домовленостей, досягнутих між українською та чеською сторонами".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до Праги обговорив із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою постачання озброєнь та їх спільне виробництво.

Глава чеського уряду після переговорів з Зеленським повідомив, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

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Фіала також заявив, що український народ заслуговує на "відкриття дверей у НАТО", оскільки обороняє не тільки свою незалежність, але і безпеку Європи.