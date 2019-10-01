Нардепам дали першу зарплату: кум Путіна отримав більше, ніж Порошенко

Депутатам Верховної Ради нарахували першу повноцінну зарплату, найбільше отримав перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Джерело: LIGA.net.

Деталі: Згідно з відповіддю апарату парламенту на запит видання, спікер Ради Дмитро Разумков за період з 29 серпня по 30 вересня отримає 50,5 тисячі гривень, його перший заступник Руслан Стефанчук – 59,3 тисячі гривень, а віце-спікер Олена Кондратюк – 49,8 тисячі гривень.

Голови фракцій і груп отримають за вересень наступні суми:

Давид Арахамія (Слуга народу) – 43,8 тисячі гривень,

Юрій Бойко та Вадим Рабинович (ОТЗЖ) – 38,4 тисячі гривень та 37,5 тисячі гривень,

Юлія Тимошенко (Батьківщина) – 37,2 тисячі гривень,

Артур Герасимов та Ірина Геращенко (ЄС) – 42,1 тисячі гривень та 46,3 тисячі гривень,

Сергій Рахманін (Голос) – 44,2 тисячі гривень,

Тарас Батенко та Віктор Бондар (За майбутнє) – по 45,2 тисячі гривень.

Депутат Святослав Вакарчук заробив у вересні 45,2 тисячі гривень, п'ятий президент Петро Порошенко – 42 тисячі гривень, а кум Путіна Віктор Медведчук – 49,3 тисячі гривень.

Блогер Олександр Дубинський отримав 43,3 тисячі гривень, екс-шоумен і пародист Олександр Скічко – 43 тисячі гривень, а борець Жан Беленюк (Слуга народу), який відвідав тільки 33% засідань, – 32 тисячі гривень зарплати.

Спійманим у вересні на кнопкодавстві "слугам народу" Сергію Литвиненку та Олені Копанчук нарахували 42 тисячі гривень та 43,3 тисячі гривень зарплати відповідно, а кнопкодаву-самовисуванцю Олександру Ковальову – 42 тисячі гривень.

Згідно зі ст. 33 Закону про статус народного депутата, нардеп з дня початку депутатських повноважень отримує щомісячно зарплату. Крім того, з дня обрання йому нараховують кошти для відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень.

Нардеп, який має наукову ступінь або почесне звання, отримує доплату у розмірах, встановлених законом.

Також нардепам виплачують кошти на відрядження і безкоштовно забезпечують медичним обслуговуванням.

Якщо ж депутат без поважних причин не виконує свої депутатські повноваження, то за поданням комітету з питань депутатської етики, народному депутату за такі дні не нараховують гроші.

Згідно з постановою ВР про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів, розмір посадових окладів народних депутатів встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Так, голова ВР отримує зарплату у розмірі 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, перший заступник голови ВР – 11,5, заступник голови ВР – 11.

Голова комітету ВР, голова Спеціальної контрольної комісії ВР та голова депутатської фракції чи групи отримує 10,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, перший заступник, заступник голови комітету ВР, голова підкомітету комітету ВР – 10,3, а член комітету ВР – 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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