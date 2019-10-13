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Луценко запевняє, що не мав жодних ділових відносин з Парнасом та Фруманом

Неділя, 13 жовтня 2019, 15:16
Луценко запевняє, що не мав жодних ділових відносин з Парнасом та Фруманом

Екс-генпрокурор Юрій Луценко спростовує інформацію американських ЗМІ, що він схиляв партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана наполягати на відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Джерело: коментар Луценка журналісту УП.

Деталі: Зокрема, Луценко прокоментував інформацію, що Парнас і Фруман намагалися позбутися Йованович на його прохання. 

Дослівно: "Ні, (це - ред.) неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до жодних дій", – заявив екс-генпрокурор. 

Луценко також уточнив, чи знайомий з Парнасом та Фруманом.

"З ними мене познайомив Джуліані. Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав", - повідомив він. 

Із Джуліані Юрій Луценко, в свою чергу, познайомився  під час його візиту до Києва у 2017 році на запрошення фундації олігарха Віктора Пінчука. Про це він розповідав в одному зі своїх інтерв'ю  навесні.

Знати більше: 

Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа

Передісторія:

  • 8 жовтня екс-генпрокурор Юрій Луценко розповів про свої зустрічі з Джуліані. Під час однієї з них, за словами Луценка, вони обговорювали справу компанії Burisma, з якою пов’язаний син головного опонента Дональда Трампа на виборах в США 2020 року Джо Байдена.
  • 9 жовтня у США затримали двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.
  • 10 жовтня суд ухвалив узяти Парнаса і Фрумана під арешт.
  • Адвокат Трампа Руді Джуліані називав цих бізнесменів своїми клієнтами.
  • За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена – сина "демократа" Джо Байдена.
  • Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
  • Фруман і Парнас лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади навесні 2019 року. 
  • За даними видання NBC News, Юрій Луценко є тим українським чиновником, який, за даними американських прокурорів, схиляв партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана наполягати на відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович.
  • Комітети Палати представників вимагав документи і свідчення цих бізнесменів, що стосуються їх взаємодії з адміністрацією Трампа, Джуліані і українськими чиновниками.
  • За даними Reuters, Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.
  • 12 жовтня стало відомо, що прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Джуліані під час його діяльності в Україні.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЛуценкоімпічментскандал
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