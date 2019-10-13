Луценко запевняє, що не мав жодних ділових відносин з Парнасом та Фруманом
Екс-генпрокурор Юрій Луценко спростовує інформацію американських ЗМІ, що він схиляв партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана наполягати на відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович.
Джерело: коментар Луценка журналісту УП.
Деталі: Зокрема, Луценко прокоментував інформацію, що Парнас і Фруман намагалися позбутися Йованович на його прохання.
Дослівно: "Ні, (це - ред.) неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до жодних дій", – заявив екс-генпрокурор.
Луценко також уточнив, чи знайомий з Парнасом та Фруманом.
"З ними мене познайомив Джуліані. Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав", - повідомив він.
Із Джуліані Юрій Луценко, в свою чергу, познайомився під час його візиту до Києва у 2017 році на запрошення фундації олігарха Віктора Пінчука. Про це він розповідав в одному зі своїх інтерв'ю навесні.
Знати більше:
Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа
Передісторія:
- 8 жовтня екс-генпрокурор Юрій Луценко розповів про свої зустрічі з Джуліані. Під час однієї з них, за словами Луценка, вони обговорювали справу компанії Burisma, з якою пов’язаний син головного опонента Дональда Трампа на виборах в США 2020 року Джо Байдена.
- 9 жовтня у США затримали двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.
- 10 жовтня суд ухвалив узяти Парнаса і Фрумана під арешт.
- Адвокат Трампа Руді Джуліані називав цих бізнесменів своїми клієнтами.
- За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена – сина "демократа" Джо Байдена.
- Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
- Фруман і Парнас лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади навесні 2019 року.
- За даними видання NBC News, Юрій Луценко є тим українським чиновником, який, за даними американських прокурорів, схиляв партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана наполягати на відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович.
- Комітети Палати представників вимагав документи і свідчення цих бізнесменів, що стосуються їх взаємодії з адміністрацією Трампа, Джуліані і українськими чиновниками.
- За даними Reuters, Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.
- 12 жовтня стало відомо, що прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Джуліані під час його діяльності в Україні.