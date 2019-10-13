Луценко запевняє, що не мав жодних ділових відносин з Парнасом та Фруманом

Екс-генпрокурор Юрій Луценко спростовує інформацію американських ЗМІ, що він схиляв партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана наполягати на відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Джерело: коментар Луценка журналісту УП.

Деталі: Зокрема, Луценко прокоментував інформацію, що Парнас і Фруман намагалися позбутися Йованович на його прохання.

Дослівно: "Ні, (це - ред.) неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до жодних дій", – заявив екс-генпрокурор.

Луценко також уточнив, чи знайомий з Парнасом та Фруманом.

"З ними мене познайомив Джуліані. Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав", - повідомив він.

Із Джуліані Юрій Луценко, в свою чергу, познайомився під час його візиту до Києва у 2017 році на запрошення фундації олігарха Віктора Пінчука. Про це він розповідав в одному зі своїх інтерв'ю навесні.

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