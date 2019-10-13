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Луценко уверяет, что не имел никаких деловых отношений с Парнасом и Фруманом

Воскресенье, 13 октября 2019, 15:16
Луценко уверяет, что не имел никаких деловых отношений с Парнасом и Фруманом

Бывший генпрокурор Юрий Луценко опровергает информацию американских СМИ, он склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Источник: комментарий Луценко журналисту УП 

Детали: В частности, Луценко прокомментировал информацию о том, что Парнас и Фруман пытались избавиться от Йованович по его просьбе.

Дословно: "Нет, (это - ред.) неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил экс-генпрокурор.

Луценко также уточнил, знаком ли с Парнасом и Фруманом. 

"С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - сообщил он. 

С Джулиани Юрий Луценко, в свою очередь, познакомился во время его визита в Киев в 2017 году по приглашению фонда олигарха Виктора Пинчука.Об этом он рассказывал в одном из своих интервью весной 2019 года.

Узнать больше: 

Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа

Предыстория:

  • 8 октября Луценко рассказал о своих встречах с Джулиани. Во время одной из них, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.
  • 9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
  • 10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест.
  • Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
  • СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
  • Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности весной 2019 года.
  • По данным издания NBC News, Юрий Луценко является тем украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.
  • Комитеты Палаты представителей требовал документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.
  • По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
  • 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.

Роман Кравец, УП

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Темы: СШАЛуценкоимпичментскандал
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