У Калмикії знову протестували проти екс-ватажка ОРДО на чолі міста
У столиці Калмикії (РФ) Елісті у неділю пройшов узгоджений мітинг проти в.о. голови адміністрації міста Дмитра Трапезнікова – колишнього керівника донецьких бойовиків.
Джерело: "Кавказ.Реалії"
Деталі: Заявка подавалася на 300 осіб, але на захід прийшли тисячі людей, передає кореспондент видання.
За оцінкою організатора мітингу, голови регіонального відділення партії "Яблуко" Батира Боромангнаєва, можна говорити про не менш ніж 2500 учасників.
"На піку, десь у середині мітингу, було 3000-4000 осіб. Ми рахували з журналістами BBC – і вирішили, що приблизно так", – сказав "Кавказ.Реалії" один з ведучих мітингу Бадма Бюрчієв.
Учасники тримали плакати "Трапезнікове, йди геть", "Калмикія без Трапезнікова", "Це наше місто". На площі та навколо неї було дуже багато поліцейських, але вони не заважали проведенню заходу.
За підсумками мітингу була прийнята резолюція з вимогою до глави республіки Бату Хасікова і депутатів Народного хуралу відправити Трапезнікова у відставку і змінити законодавство таким чином, щоб глави муніципальних утворень визначалися на муніципальних виборах.
Що було раніше: 26 вересня виконуючим обов'язки голови адміністрації Елісти було призначено вихідця з Донбасу, який короткий час очолював так звану "ДНР", Дмитра Трапезнікова. Він не має жодного відношення до Калмикії.
29 вересня в Елісті відбулася акція протесту проти призначення Трапезнікова, в якій взяло участь близько 500 осіб.
Передісторія:
- 31 серпня 2018 року ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка було вбито в результаті вибуху в ресторані в центрі Донецька.
- На екстреному засіданні "уряду" бойовиків ОРДО призначили тимчасово виконуючим обов'язки ватажка терористів так званого "першого віце-прем'єра" Дмитра Трапезникова.
- Але невдовзі "народна рада ДНР" призначила в.о. ватажка замість убитого Захарченка голову "парламенту" Дениса Пушиліна.
- Пушилін звільнив одразу всіх прибічників Захарченка і тих, хто претендував на місце ватажка "ДНР". У владі Пушиліна не знайшлося місця і Трапезнікову, котрий перебував з ним у дружніх стосунках.
- За владу в "ДНР" боролося кілька бойовиків, серед них екс-командир бригади "Восток" Олександр Ходаковський, Олександр Тимофєєв (позивний "Ташкент"), Дмитро Трапезніков і Пушилін, якого називали ставлеником Кремля.
- Уникаючи затримання та розправи з конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезніков і Ходаковський виїхали в РФ. При спробах повернутися з Росії в "ДНР" російські прикордонники без пояснень відмовляли їм у виїзді з території РФ.
- Проросійські бойовики провели "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада. Головою "ДНР" був "обраний" Пушилін.
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