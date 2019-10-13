В Калмыкии опять протестовали против экс-лидера ОРДО во главе города

В столице Калмыкии (РФ) Элисте в воскресенье прошел согласованный митинг против и.о. главы администрации города Дмитрия Трапезникова – бывшего лидера донецких боевиков.

Источник: "Кавказ.Реалии"

Детали: Заявка подавалась на 300 человек, но на мероприятие пришли тысячи людей, передает корреспондент издания.

По оценке организатора митинга, председателя регионального отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева, можно говорить о не менее чем 2500 участниках.

"На пике, где-то в середине митинга, было 3000-4000 человек. Мы считали с журналистами BBC – и решили, что примерно так", – сказал "Кавказ.Реалии" один из ведущих митинга Бадма Бюрчиев.

Участники держали плакаты "Трапезников, уходи", "Калмыкия без Трапезникова", "Это наш город". На площади и вокруг нее было очень много полицейских, но они не мешали проведению мероприятия.

По итогам митинга была принята резолюция с требованием к главе республики Бату Хасикову и депутатам Народного хурала отправить Трапезникова в отставку и изменить законодательство таким образом, чтоб главы муниципальных образований определялись на муниципальных выборах.

Что было ранее: 26 сентября исполняющим обязанности главы администрации Элисты был назначен выходец из Донбасса, который короткое время возглавлял так называемую "ДНР", Дмитрий Трапезников. Он не имеет никакого отношения к Калмыкии.

29 сентября в Элисте прошла акция протеста против назначения Трапезникова, в которой приняло участие около 500 человек.

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