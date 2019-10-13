В Калмыкии опять протестовали против экс-лидера ОРДО во главе города

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Воскресенье, 13 октября 2019, 22:10

В столице Калмыкии (РФ) Элисте в воскресенье прошел согласованный митинг против и.о. главы администрации города Дмитрия Трапезникова – бывшего лидера донецких боевиков.

Источник: "Кавказ.Реалии"

Детали: Заявка подавалась на 300 человек, но на мероприятие пришли тысячи людей, передает корреспондент издания.

По оценке организатора митинга, председателя регионального отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева, можно говорить о не менее чем 2500 участниках.

"На пике, где-то в середине митинга, было 3000-4000 человек. Мы считали с журналистами BBC – и решили, что примерно так", – сказал "Кавказ.Реалии" один из ведущих митинга Бадма Бюрчиев.

Участники держали плакаты "Трапезников, уходи", "Калмыкия без Трапезникова", "Это наш город". На площади и вокруг нее было очень много полицейских, но они не мешали проведению мероприятия.

По итогам митинга была принята резолюция с требованием к главе республики Бату Хасикову и депутатам Народного хурала отправить Трапезникова в отставку и изменить законодательство таким образом, чтоб главы муниципальных образований определялись на муниципальных выборах.

Что было ранее: 26 сентября исполняющим обязанности главы администрации Элисты был назначен выходец из Донбасса, который короткое время возглавлял так называемую "ДНР", Дмитрий Трапезников. Он не имеет никакого отношения к Калмыкии.

29 сентября в Элисте прошла акция протеста против назначения Трапезникова, в которой приняло участие около 500 человек.

Предыстория:

  • 31 августа 2018 года в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.
  • На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО назначили временно исполняющим обязанности главаря террористов так называемого "первого вице-премьера" Дмитрия Трапезникова. Однако вскоре "народный совет ДНР" назначил и.о. главаря вместо Захарченко главу "парламента" Дениса Пушилина
  • Пушилин уволил сразу всех сторонников Захарченко и тех, кто претендовал на место главаря "ДНР". Во власти Пушилина не нашлось места даже Трапезникову, который находился с ним в дружеских отношениях.
  • За власть в "ДНР" боролись несколько боевиков, среди них экс-командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, Александр Тимофеев (позывной "Ташкент"), Дмитрий Трапезников и Пушилин, которого называют ставленником Кремля.
  • Избегая задержания и расправы с конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезников и Ходаковский выехали в РФ. При попытках вернуться из России в "ДНР" российские пограничники без объяснений отказывали им в выезде с территории РФ.
  • Пророссийские боевики провели "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. Главой "ДНР" был "избран" Пушилин.

Украинская правда

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Темы: Росcия Донбасс ДНР акции


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