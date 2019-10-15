Головні новини понеділка і ночі: Україна на Євро-2020, Пристайко про план "Б" по Донбасу

Збірна України виграла путівку в фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2020 року, глава МЗС України заявляє, що миротворча місія на Донбасі можлива - новини, які були актуальні 14 жовтня.

Про Донбас

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявляє, що пропозиції щодо розгортання на Донбасі міжнародної миротворчої місії можуть розглядатися як альтернативний варіант урегулювання, але насамперед Україна сподівається на результативність "нормандського саміту".

Про футбол

Збірна України достроково виграла путівку у фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2020 року, посівши перше місце у групі В.

У матчі 7 туру відбору до Євро-2020 збірна України з рахунком 2:1 перемогла Португалію.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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