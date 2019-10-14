Бойовики обстріляли ділянку розведення біля Золотого - штаб
Бойовики обстріляли з гранатометів різних систем ділянку розведення №2 поблизу н.п. Золоте-4 на Луганщині.
Джерело: прес-центр штабу Операції об'єднаних сил
Деталі: За даними штабу, обстріл 13 жовтня було здійснено поблизу населених пунктів Новолуганське, Піски, Павлопіль із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм (7 мін) та мінометів калібру 82 мм (22 міни).
Дослівно: "Незаконні збройні формування, раніше імітуючи готовність провести розведення сил і засобів, здійснили обстріл з гранатометів різних систем на ділянці розведення №2 (Золоте 4). Окупанти в чергове демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань", - заявили у штабі ОС.
Військові наголошують, що подібна поведінка бойовиків "свідчить про зацікавленість окупантів в подальшому загостренні конфлікту".
Що передувало:
- Відповідно до звіту місії ОБСЄ, збройні формування ОРДЛО демонструють готовність до відновлення розведення сил в районах н.п.Петрівське і Золоте.
- За даними СММ ОБСЄ, 11 жовтня в районі Золотого та Петрівського бойовики запустили білу сигнальну ракету, яка означала готовність відновити розведення. Оскільки у відповідь з українського боку жодних дій не було, заходи щодо відведення сил і засобів не почалися.
Нагадаємо,
- Розведення сил у Золотому і Петрівському - одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
- 13 вересня представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма зазначав, що президент Володимир Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
- Відповідно до Мінських домовленостей, розведення сил і засобів на лінії розмежування може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб.
- За даними штабу ООС, українською стороною вжито усіх необхідних заходів для того, щоб відведення сил і засобів не послабило оборонних можливостей українських підрозділів на визначеній ділянці лінії розмежування.
- 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
- 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
- У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.