Пристайко розповів про план "Б" у разі провалу "нормандського" формату
Глава МЗС України Вадим Пристайко заявляє, що пропозиції щодо розгортання на Донбасі міжнародної миротворчої місії можуть розглядатися як альтернативний варіант урегулювання, але насамперед Україна сподівається на результативність "нормандського саміту".
Джерело: коментар Пристайка журналістам після завершення засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ, повідомляє Укрінформ
Пряма мова: "У нас завжди є план "Б". Одна з таких ідей, - запропонувати світовій спільноті допомогти нам місією з підтримання миру. Досі відбувалося лише обговорення цих питань, але ніхто навіть не наблизився до рішення. Навіть місія, яка мала б приїхати в Україну й оцінити, наскільки це взагалі можливо, не була відправлена від ООН.
Ці кроки теж можливі. Але, зрештою, у нас із вами залишається право обороняти себе до кінця, як і в кожної нації на планеті".
Деталі: Водночас він зауважив, що Україна поки ще не збирається просити про розгортання миротворців.
"Ми зараз із вами ще не у тій точці, де ми просимо про розгортання миротворчої місії. Ми все ж таки віримо, що прогрес може бути досягнутий в "нормандському" та "мінському" форматах", - сказав Пристайко.
Майбутні переговори, на думку міністра – це "момент істини", і ніхто не хоче, щоб вони завершилися без результату.
Пряма мова: "Ми пішли на доволі болючі кроки, щоб ця зустріч відбулася. Ви бачите, те, що зараз відбувається в Києві, всі ті протести, де свідомі громадяни висловлюють свою незгоду з цим планом. Люди нам говорять, у тому числі в парламенті просто зараз, - невже ви серйозно думаєте, що Путін готовий іти шляхом деескалації? Ці питання є, і вони хвилюють не лише наших громадян, а й людей в уряді.
Ми все це чудово усвідомлюємо. Як і те, що наша армія, якою вона є на сьогоднішній момент, не здатна повною мірою відновити наш суверенітет. Ми вимушені вести переговори, але ми не можемо і не будемо вести переговори нескінченно".
Що було раніше: Раніше в понеділок Пристайко заявив, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі в середині листопада, якщо Київ та проросійські сепаратисти на сході України зможуть підтримувати припинення вогню.
Передісторія:
- Під час "прес-марафону" 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує дати "нормандського формату" уже наступного тижня. Президент сподівається, що лідери країн зустрінуться у листопаді.
- У свою чергу помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Володимира Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.
- Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ: для цього Київ має підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку погодили на зустрічі у вересні радники президентів.
- Розведення сил у Золотому і Петрівському - також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
- 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
- 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
- У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.
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