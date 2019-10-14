Пристайко розповів про план "Б" у разі провалу "нормандського" формату

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Понеділок, 14 жовтня 2019, 22:48

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявляє, що пропозиції щодо розгортання на Донбасі міжнародної миротворчої місії можуть розглядатися як альтернативний варіант урегулювання, але насамперед Україна сподівається на результативність "нормандського саміту".

Джерело: коментар Пристайка журналістам після завершення засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "У нас завжди є план "Б". Одна з таких ідей, - запропонувати світовій спільноті допомогти нам місією з підтримання миру. Досі відбувалося лише обговорення цих питань, але ніхто навіть не наблизився до рішення. Навіть місія, яка мала б приїхати в Україну й оцінити, наскільки це взагалі можливо, не була відправлена від ООН.

Ці кроки теж можливі. Але, зрештою, у нас із вами залишається право обороняти себе до кінця, як і в кожної нації на планеті".

Деталі: Водночас він зауважив, що Україна поки ще не збирається просити про розгортання миротворців.

"Ми зараз із вами ще не у тій точці, де ми просимо про розгортання миротворчої місії. Ми все ж таки віримо, що прогрес може бути досягнутий в "нормандському" та "мінському" форматах", - сказав Пристайко.

Майбутні переговори, на думку міністра – це "момент істини", і ніхто не хоче, щоб вони завершилися без результату.

Пряма мова: "Ми пішли на доволі болючі кроки, щоб ця зустріч відбулася. Ви бачите, те, що зараз відбувається в Києві, всі ті протести, де свідомі громадяни висловлюють свою незгоду з цим планом. Люди нам говорять, у тому числі в парламенті просто зараз, - невже ви серйозно думаєте, що Путін готовий іти шляхом деескалації? Ці питання є, і вони хвилюють не лише наших громадян, а й людей в уряді.

Ми все це чудово усвідомлюємо. Як і те, що наша армія, якою вона є на сьогоднішній момент, не здатна повною мірою відновити наш суверенітет. Ми вимушені вести переговори, але ми не можемо і не будемо вести переговори нескінченно".

Що було раніше: Раніше в понеділок Пристайко заявив, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі в середині листопада, якщо Київ та проросійські сепаратисти на сході України зможуть підтримувати припинення вогню.

Передісторія: 

  • Під час "прес-марафону" 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує дати "нормандського формату" уже наступного тижня. Президент сподівається, що лідери країн зустрінуться у листопаді.
  • У свою чергу помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Володимира Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.
  • Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ: для цього Київ має підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку погодили на зустрічі у вересні радники президентів.
  • Розведення сил у Золотому і Петрівському - також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське. 

Знати більше: 

Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі  

Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України

Українська правда

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Теми: МЗС


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