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Главные новости понедельника и ночи: Украина на Евро-2020, Пристайко о плане "Б" по Донбассу

Вторник, 15 октября 2019, 08:00

Сборная Украины досрочно выиграла путевку в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, глава МИД Украины заявляет, что миротворческая миссия на Донбассе возможна — новости, которые были актуальны 14 октября.

О Донбассе 

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявляет, что предложения по развертыванию на Донбассе международной миротворческой миссии могут рассматриваться как альтернативный вариант урегулирования, но прежде всего Украина надеется на результативность "нормандского саммита".

О футболе

Сборная Украины досрочно выиграла путевку в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, заняв первое место в группе В.

В матче 7 тура отбора к Евро-2020 сборная Украины со счетом 2:1 победила Португалию.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Боевики обстреляли из гранатометов различных систем участок разведения №2 вблизи н.п. Золотое-4 на Луганщине.

По данным полиции, в акции "Нет капитуляции" в центре Киева приняли участие до 12 тысяч человек.

Генеральное консульство Украины в Барселоне советует не посещать центр города.

Темы: футболДонбасс
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