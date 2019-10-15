Адвокат Трампа отримав півмільйона за консультації фірми Парнаса

Особистому адвокату президента Дональда Трампа Руді Джуліані було виплачено 500 тисяч доларів США за роботу, яку він виконав для компанії, заснованої українсько-американським бізнесменом Львом Парнасом, якого заарештували минулого тижня за фінансування виборчих кампаній.

Джерело: коментар Джуліані Reuters.

Деталі: За словами Джуліані, компанія Parnas, Fraud Guarantee, на веб-сайті якої йдеться про те, що вона має на меті допомогти клієнтам "зменшити і пом'якшити шахрайство", залучила консалтингову фірму Джуліані приблизно в серпні 2018 року. Джуліані заявив, що його винайняли для консультації щодо регуляторних питань.

Адвокат Трампа зізнався, що гроші надійшли двома виплатами, впродовж кількох тижнів. Він сказав, що не може згадати дати виплат. За словами Джуліані, більшість робіт, які він виконав для компанії Парнаса, були завершені у 2018 році.

Джуліані заявив, що впевнений, що гроші, які він отримував, були з джерела всередині країни, але не сказав, звідки.

Пряма мова: "Я знаю, поза всяким сумнівом, джерело грошей не є сумнівним джерелом. Гроші не надходили від іноземців. Я можу це виключити на 100%".

Додатково: Федеральні прокурори вивчають взаємодію Джуліані з Парнасом та іншим соратником Джуліані, Ігорем Фруманом, якого також звинуватили фінансуванні виборчих кампаній.

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