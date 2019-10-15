Адвокат Трампа отримав півмільйона за консультації фірми Парнаса
Особистому адвокату президента Дональда Трампа Руді Джуліані було виплачено 500 тисяч доларів США за роботу, яку він виконав для компанії, заснованої українсько-американським бізнесменом Львом Парнасом, якого заарештували минулого тижня за фінансування виборчих кампаній.
Джерело: коментар Джуліані Reuters.
Деталі: За словами Джуліані, компанія Parnas, Fraud Guarantee, на веб-сайті якої йдеться про те, що вона має на меті допомогти клієнтам "зменшити і пом'якшити шахрайство", залучила консалтингову фірму Джуліані приблизно в серпні 2018 року. Джуліані заявив, що його винайняли для консультації щодо регуляторних питань.
Адвокат Трампа зізнався, що гроші надійшли двома виплатами, впродовж кількох тижнів. Він сказав, що не може згадати дати виплат. За словами Джуліані, більшість робіт, які він виконав для компанії Парнаса, були завершені у 2018 році.
Джуліані заявив, що впевнений, що гроші, які він отримував, були з джерела всередині країни, але не сказав, звідки.
Пряма мова: "Я знаю, поза всяким сумнівом, джерело грошей не є сумнівним джерелом. Гроші не надходили від іноземців. Я можу це виключити на 100%".
Додатково: Федеральні прокурори вивчають взаємодію Джуліані з Парнасом та іншим соратником Джуліані, Ігорем Фруманом, якого також звинуватили фінансуванні виборчих кампаній.
Знати більше: "Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа"
Передісторія:
- 8 жовтня екс-генпрокурор Юрій Луценко розповів про свої зустрічі з Джуліані. Під час однієї з них, за словами Луценка, вони обговорювали справу компанії Burisma, з якою пов’язаний син головного опонента Дональда Трампа на виборах в США 2020 року Джо Байдена.
- 9 жовтня у США затримали двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.
- 10 жовтня суд ухвалив узяти Парнаса і Фрумана під арешт.
- Адвокат Трампа Руді Джуліані називав цих бізнесменів своїми клієнтами.
- За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена – сина "демократа" Джо Байдена.
- Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
- Фруман і Парнас лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади навесні 2019 року.
- За даними Reuters, Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.
- 12 жовтня стало відомо, що прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Джуліані під час його діяльності в Україні.
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