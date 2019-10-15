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Адвокат Трампа получил полмиллиона за консультации фирмы Парнаса

Вторник, 15 октября 2019, 11:58

Личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани получил 500 тысяч долларов США за работу, которую он выполнил для компании, основанной украинско-американским бизнесменом Львом Парнасом, которого арестовали на прошлой неделе за финансирование избирательных кампаний.

Источник: комментарий Джулиани Reuters.

Детали: По словам Джулиани, компания Парнаса, Fraud Guarantee, на сайте которой говорится о том, что она имеет целью помочь клиентам "уменьшить и смягчить мошенничество", привлекла консалтинговую фирму Джулиани примерно в августе 2018 года. Джулиани заявил, что его наняли для консультации по регуляторным вопросам.

Адвокат Трампа признался, что деньги поступили двумя выплатами, в течение нескольких недель. Он сказал, что не может вспомнить даты выплат, но от метил, что большинство работ, которые он выполнил для компании Парнаса, были завершены в 2018 году.

Джулиани заявил об уверенности в том, что деньги, которые он получал, были из источника внутри страны, но не сказал, откуда.

Прямая речь: "Я знаю, вне всякого сомнения, источник денег не является сомнительным источником. Деньги не поступали от иностранцев. Я могу это исключить на 100%".

Дополнительно: Федеральные прокуроры изучают взаимодействие Джулиани с Парнасом и другим соратником Джулиани, Игорем Фруман, которого также обвинили финансировании избирательных кампаний.

Знать больше: "Фруман и Парнас. Чем известные бизнесмены, которые финансировали кампанию Трампа"

Предыстория:

  • 8 октября Луценко рассказал о своих встречах с Джулиани. Во время одной из них, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.
  • 9 октября в США задержали двух бизнесменовЛьва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
  • 10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест.
  • Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
  • СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компроматна его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
  • Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла СШАв Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности весной 2019 года.
  • По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
  • 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.

перевела Валентина Романенко, УП
Темы: СШАскандалТрампимпичмент
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