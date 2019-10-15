Адвокат Трампа получил полмиллиона за консультации фирмы Парнаса

Личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани получил 500 тысяч долларов США за работу, которую он выполнил для компании, основанной украинско-американским бизнесменом Львом Парнасом, которого арестовали на прошлой неделе за финансирование избирательных кампаний.

Источник: комментарий Джулиани Reuters.

Детали: По словам Джулиани, компания Парнаса, Fraud Guarantee, на сайте которой говорится о том, что она имеет целью помочь клиентам "уменьшить и смягчить мошенничество", привлекла консалтинговую фирму Джулиани примерно в августе 2018 года. Джулиани заявил, что его наняли для консультации по регуляторным вопросам.

Адвокат Трампа признался, что деньги поступили двумя выплатами, в течение нескольких недель. Он сказал, что не может вспомнить даты выплат, но от метил, что большинство работ, которые он выполнил для компании Парнаса, были завершены в 2018 году.

Джулиани заявил об уверенности в том, что деньги, которые он получал, были из источника внутри страны, но не сказал, откуда.

Прямая речь: "Я знаю, вне всякого сомнения, источник денег не является сомнительным источником. Деньги не поступали от иностранцев. Я могу это исключить на 100%".

Дополнительно: Федеральные прокуроры изучают взаимодействие Джулиани с Парнасом и другим соратником Джулиани, Игорем Фруман, которого также обвинили финансировании избирательных кампаний.

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