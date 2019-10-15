Бойовики продовжують обстрілювати Золоте – штаб ООС

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська продовжують порушувати "режим тиші" на лінії бойового зіткнення на Донбасі.

Джерело: денне зведення Міноборони

Дослівно: "15 жовтня зафіксовано 5 обстрілів з боку збройних формувань РФ та її найманців".

Деталі: За даними штабу, під прицільним ворожим вогнем з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння опинилися наші захисники в районах н.п. Павлопіль, Піщевик, Золоте-4, Новотроїцьке та Золоте.

За наявною інформацією, внаслідок ворожого вогню бойових втрат від початку доби серед захисників України немає.

Нагадаємо:

Згідно з Мінськими домовленостями, розведення сил і засобів на лінії розмежування може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб.

За даними штабу ООС, українською стороною вжито усіх необхідних заходів для того, щоб відведення сил і засобів не послабило оборонних можливостей українських підрозділів на визначеній ділянці лінії розмежування.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.

7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.

У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведеннясил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.

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