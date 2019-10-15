Боевики продолжают обстреливать Золотое – штаб ООС

С начала текущих суток российско-оккупационные войска продолжают нарушать "режим тишины" на линии боевого столкновения на Донбассе.

Источник: дневная сводка Минобороны

Дословно: "15 октября зафиксировано 5 обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников".

Детали: По данным штаба, под прицельным вражеским огнем из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения оказались наши защитники в районах н.п. Павлополь, Пищевик, Золотое-4, Новотроицкое и Золотое.

По имеющейся информации, в результате вражеского огня боевых потерь с начала суток среди защитников Украины нет.

Предыстория:

Согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств на линии разграничения может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

По данным штаба ООС, украинской стороной предприняты все необходимые меры для того, чтобы отвод сил не ослабил оборонных возможностей украинских подразделений на определенных участках линии разграничения.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

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