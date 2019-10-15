Боевики продолжают обстреливать Золотое – штаб ООС

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Вторник, 15 октября 2019, 13:01

С начала текущих суток российско-оккупационные войска продолжают нарушать "режим тишины" на линии боевого столкновения на Донбассе.

Источник: дневная сводка Минобороны

Дословно: "15 октября зафиксировано 5 обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников".

Детали: По данным штаба, под прицельным вражеским огнем из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения оказались наши защитники в районах н.п. Павлополь, Пищевик, Золотое-4, Новотроицкое и Золотое.

По имеющейся информации, в результате вражеского огня боевых потерь с начала суток среди защитников Украины нет.

Предыстория:

  • Согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств на линии разграничения может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.
  • По данным штаба ООС, украинской стороной предприняты все необходимые меры для того, чтобы отвод сил не ослабил оборонных возможностей украинских подразделений на определенных участках линии разграничения.
  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Знать больше: 

Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Украинская правда

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Темы: Донбасс терроризм Объединенные силы на Донбассе


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