На переговорах в Минске не смогли договориться о разведении сил – ОБСЕ

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Вторник, 15 октября 2019, 18:57

Трехсторонняя контактная группа пока не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ на переговорах Мартина Сайдика

Прямая речь: "К сожалению, сторонам не удалось выполнить разведение сил в Петровском и Золотом, которое было определено на прошлой встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем".

Детали: При этом он заявил, что контактной группе не удалось согласовать новый график разведения.

Прямая речь: "График обсуждался, но стороны к консенсусу не пришли".

Предыстория:

  • Согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств на линии разграничения может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.
  • По данным штаба ООС, украинской стороной предприняты все необходимые меры для того, чтобы отвод сил не ослабил оборонных возможностей украинских подразделений на определенных участках линии разграничения.
  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

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Темы: Донбасс Минские соглашения ОРДЛО


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