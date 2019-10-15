Новини 15 жовтня: справа Приватбанку, опалювальний сезон

Приватбанк виграв у екс-власників апеляцію у Лондонському суді, Гончарук обіцяє опалювальний сезон без проблем, крім двох міст — новини, які були актуальні 15 жовтня.

Про Приватбанк

Приватбанк виграв апеляцію у справі проти Коломойського та Боголюбова у Лондонському суді — всесвітній арешт активів олігархів, отриманий в грудні 2017-го, залишається чинним.

Про опалювальний сезон

Опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем, запевняє прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

"Винятком є лише два міста – це Сміла (Черкаської області – ред..) й Новий Розділ (Львівської області). Там ще залишаються певні технічні складнощі й проблеми – і, можливо, на декілька днів опалення розпочнеться пізніше".

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Колишньому народному депутату від "БПП", а нині раднику мера Києва Дмитру Білоцерковцю оголосили про підозру у внесенні недостовірних відомостей в декларацію.

Міністерка юстиції часів Януковича Олена Лукаш написала заяву на генерального прокурора Руслана Рябошапку після того як її викликали на допит у прокуратуру.

В Офісі президента запевнили, що відведення сил у Золотому на Луганщині неможливе без сталого припинення вогню, тому наразі це питання відкладене.

Компанія "GPP Developers Ltd", яку пов’язують з екс-нардепом Олександром Супруненком, подала позов про перегляд рішення, яким землю скверу Небесної сотні повернули у власність держави.

Українці вже гірше ставляться до Росії, ніж росіяни до України — КМІС. У вересні 2019 року добре та дуже добре ставилися до Росії 54% українців, погано або дуже погано – 35%, 12% не визначилися.