Новини 15 жовтня: справа Приватбанку, опалювальний сезон
Приватбанк виграв у екс-власників апеляцію у Лондонському суді, Гончарук обіцяє опалювальний сезон без проблем, крім двох міст — новини, які були актуальні 15 жовтня.
Про Приватбанк
Приватбанк виграв апеляцію у справі проти Коломойського та Боголюбова у Лондонському суді — всесвітній арешт активів олігархів, отриманий в грудні 2017-го, залишається чинним.
Про опалювальний сезон
Опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем, запевняє прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
"Винятком є лише два міста – це Сміла (Черкаської області – ред..) й Новий Розділ (Львівської області). Там ще залишаються певні технічні складнощі й проблеми – і, можливо, на декілька днів опалення розпочнеться пізніше".
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
Про інші важливі новини
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