Привітала з днем народження: Лукаш написала заяву на Рябошапку до ДБР
Міністерка юстиції часів Януковича Олена Лукаш написала заяву на генерального прокурора Руслана Рябошапку після того як її викликали на допит у прокуратуру.
Джерело: заява Лукаш у ДБР 15 жовтня
Пряма мова Лукаш: "У зв'язку з обіцянками, що весна прийде, і в рамках незрозумілих дій ми отримали інформацію, що в четвер нам буде уточнено підозра в ГПУ. Ця несподіванка змусила нас глибше придивитися до діяльності генпрокурора, при якому ми спостерігаємо зупинку всіх обіцянок щодо того, що весна прийде і злочинці попереднього режиму будуть покарані…
Коли ми приділили увагу діяльності генпрокурора, то зрозуміли, що він незаконно призначив двох своїх заступників, а саме Каська і Чумака. Чинний на той момент закон про прокуратуру вимагав проведення конкурсу та інших процедур, які були проігноровані генпрокурором і його поплічниками, що дає нам підстави вважати, що в його діях є ознаки таких злочинів: перевищення влади і службових повноважень, незаконне присвоєння службових повноважень та важкі і тяжкі наслідки, до яких приводять подібні дії...
Вчора Руслан Рябошапка святкував свій день народження, а на день народження дарують подарунки, нам немає чого подарувати Рябошапці, але ми бажаємо йому міцного здоров’я і думок про свою репутацію, невпинної тяжкої праці і повідомляємо йому, що ми пильно стежимо за ним, і нашим знаком уваги і пошани є заява про вчинення ним кримінального правопорушення".
Деталі: За словами Лукаш, у неї немає ілюзій щодо долі своєї заяви, "тому що чинне кримінально-процесуальне законодавство змушує слідчого будь-якого слідчого органу залежати від вказівок і думок прокурора".
Лукаш називає Рябошапку "обноском режиму Порошенка". За словами колишньої міністерки, мотивом для перегляду її справи у ГПУ стало "слабоумие и отвага".
Що було раніше: 11 жовтня генеральна прокуратура викликала на допит як підозрювану міністерку юстиції часів Януковича Олену Лукаш. Раніше її підозрювали в розкраданні бюджетних коштів та службовому підробленні.
Передісторія:
- ГПУ розслідувало кримінальне провадження за підозрою Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у вчиненні кримінальних порушень, передбачених ч.5 ст.191, а також ст. 366 Кримінального кодексу – службове підроблення. Йшлося про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 мільйона гривень.
- 5 жовтня 2016 року Апеляційний суд Києва у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу Лукаш, визнав інформацію ГПУ недостовірною і зобов'язав ГПУ повідомити Раді Європейського Союзу про цей факт.
- Разом з тим, на той час заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що розслідування кримінальної справи, порушеної проти Лукаш у 2014 році, триває.
- У липні 2017 року її викликали на допит в Генпрокуратуру у цій справі.
- 27 липня 2017 року голова управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підозру Лукаш блокує заступник генпрокурора Луценка Юрій Столярчук. За його словами, не було зауважень щодо недостатності доказів, і йому не вказали на офіційні причини непідписання підозри.
- 20 листопада 2017 року Луценко заявив про недостатність доказів у провадженні стосовно Лукаш.
- Горбатюк запевняв, що виключення Лукаш із санкційного списку ЄС не вплине на хід розслідування.