Привітала з днем народження: Лукаш написала заяву на Рябошапку до ДБР

Міністерка юстиції часів Януковича Олена Лукаш написала заяву на генерального прокурора Руслана Рябошапку після того як її викликали на допит у прокуратуру.

Джерело: заява Лукаш у ДБР 15 жовтня

Пряма мова Лукаш: "У зв'язку з обіцянками, що весна прийде, і в рамках незрозумілих дій ми отримали інформацію, що в четвер нам буде уточнено підозра в ГПУ. Ця несподіванка змусила нас глибше придивитися до діяльності генпрокурора, при якому ми спостерігаємо зупинку всіх обіцянок щодо того, що весна прийде і злочинці попереднього режиму будуть покарані…

Коли ми приділили увагу діяльності генпрокурора, то зрозуміли, що він незаконно призначив двох своїх заступників, а саме Каська і Чумака. Чинний на той момент закон про прокуратуру вимагав проведення конкурсу та інших процедур, які були проігноровані генпрокурором і його поплічниками, що дає нам підстави вважати, що в його діях є ознаки таких злочинів: перевищення влади і службових повноважень, незаконне присвоєння службових повноважень та важкі і тяжкі наслідки, до яких приводять подібні дії...

Вчора Руслан Рябошапка святкував свій день народження, а на день народження дарують подарунки, нам немає чого подарувати Рябошапці, але ми бажаємо йому міцного здоров’я і думок про свою репутацію, невпинної тяжкої праці і повідомляємо йому, що ми пильно стежимо за ним, і нашим знаком уваги і пошани є заява про вчинення ним кримінального правопорушення".

Деталі: За словами Лукаш, у неї немає ілюзій щодо долі своєї заяви, "тому що чинне кримінально-процесуальне законодавство змушує слідчого будь-якого слідчого органу залежати від вказівок і думок прокурора".

Лукаш називає Рябошапку "обноском режиму Порошенка". За словами колишньої міністерки, мотивом для перегляду її справи у ГПУ стало "слабоумие и отвага".

Що було раніше: 11 жовтня генеральна прокуратура викликала на допит як підозрювану міністерку юстиції часів Януковича Олену Лукаш. Раніше її підозрювали в розкраданні бюджетних коштів та службовому підробленні.

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