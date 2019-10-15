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У Зеленського кажуть, що розведення в Золотому відкладено

Вівторок, 15 жовтня 2019, 09:11

В Офісі президента запевнили, що відведення сил у Золотому на Луганщині неможливе без сталого припинення вогню, тому наразі це питання відкладене.

Джерело: заступник голови ОП Юрій Костюк у спецефірі "Hromadske"

Пряма мова: "Що стосується розведення – абсолютно зрозумілі острахи. Більше того, я хочу сказати, що наразі це питання є відкладене. Щоби воно відбулося, потрібні певні умови, повинне бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулось".

Деталі: Костюк наголосив, що у Станиці Луганській, де сили вже розвели, є українська поліція та інші правоохоронці, тому не можна говорити, що після відведення нікому буде забезпечувати безпеку місцевих жителів.

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

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Передісторія:

  • 1 жовтня на переговорах у Мінську домовились розвести сили біля Петрівського та Золотого. Після цього мали узгодити дату зустрічі лідерів "нормандської четвірки".
  • Розведення мало початися 7 жовтня, але не почалося, бо бойовики обстріляли ділянку розведення сил біля цих населених пунктів. Обстріли тривають.
  • Для початку процесу розведення тиша повинна протриматися щонайменше 7 днів.
  • Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак говорив, що в результаті розведення військ на Донбасі українські військові відійдуть на позиції 2016 року.
  • Міністр оборони Андрій Загороднюк запевняв, що відстань відступу буде такою, що у випадку порушення домовленостей бойовиками ЗСУ зможуть швидко повернутися назад.
  • За одним із варіантів розведення, у "сіру зону" можуть потрапити низка населених пунктів з обох боків лінії розмежування – і підконтрольні Києву, і підконтрольні бойовикам.  
  • Розведення сил передбачено Мінськими угодами. Крім того, Україна погодилася вирішення конфлікту на сході за "формулою Штайнмаєра", за якою після виведення військ і законних виборів там почне діяти закон про статус цього регіону.
  • Через "формулу Штайнмаєра" Україною прокотилася хвиля акцій протесту під гаслом "Ні капітуляції".

"Українська правда" в Threads

Теми: Розведення силДонбасОфіс президента
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