У Зеленського кажуть, що розведення в Золотому відкладено

В Офісі президента запевнили, що відведення сил у Золотому на Луганщині неможливе без сталого припинення вогню, тому наразі це питання відкладене.

Джерело: заступник голови ОП Юрій Костюк у спецефірі "Hromadske"

Пряма мова: "Що стосується розведення – абсолютно зрозумілі острахи. Більше того, я хочу сказати, що наразі це питання є відкладене. Щоби воно відбулося, потрібні певні умови, повинне бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулось".

Деталі: Костюк наголосив, що у Станиці Луганській, де сили вже розвели, є українська поліція та інші правоохоронці, тому не можна говорити, що після відведення нікому буде забезпечувати безпеку місцевих жителів.

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