У Зеленського кажуть, що розведення в Золотому відкладено
В Офісі президента запевнили, що відведення сил у Золотому на Луганщині неможливе без сталого припинення вогню, тому наразі це питання відкладене.
Джерело: заступник голови ОП Юрій Костюк у спецефірі "Hromadske"
Пряма мова: "Що стосується розведення – абсолютно зрозумілі острахи. Більше того, я хочу сказати, що наразі це питання є відкладене. Щоби воно відбулося, потрібні певні умови, повинне бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулось".
Деталі: Костюк наголосив, що у Станиці Луганській, де сили вже розвели, є українська поліція та інші правоохоронці, тому не можна говорити, що після відведення нікому буде забезпечувати безпеку місцевих жителів.
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Передісторія:
- 1 жовтня на переговорах у Мінську домовились розвести сили біля Петрівського та Золотого. Після цього мали узгодити дату зустрічі лідерів "нормандської четвірки".
- Розведення мало початися 7 жовтня, але не почалося, бо бойовики обстріляли ділянку розведення сил біля цих населених пунктів. Обстріли тривають.
- Для початку процесу розведення тиша повинна протриматися щонайменше 7 днів.
- Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак говорив, що в результаті розведення військ на Донбасі українські військові відійдуть на позиції 2016 року.
- Міністр оборони Андрій Загороднюк запевняв, що відстань відступу буде такою, що у випадку порушення домовленостей бойовиками ЗСУ зможуть швидко повернутися назад.
- За одним із варіантів розведення, у "сіру зону" можуть потрапити низка населених пунктів з обох боків лінії розмежування – і підконтрольні Києву, і підконтрольні бойовикам.
- Розведення сил передбачено Мінськими угодами. Крім того, Україна погодилася вирішення конфлікту на сході за "формулою Штайнмаєра", за якою після виведення військ і законних виборів там почне діяти закон про статус цього регіону.
- Через "формулу Штайнмаєра" Україною прокотилася хвиля акцій протесту під гаслом "Ні капітуляції".
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