Новости 15 октября: дело Приватбанка, отопительный сезон
Приватбанк выиграл у экс-владельцев апелляцию в Лондонском суде, Гончарук обещает отопительный сезон без проблем, кроме двух городов — новости, которые были актуальны 15 октября.
О Приватбанке
Приватбанк выиграл апелляцию в деле против Коломойского и Боголюбова в Лондонском суде — всемирный арест активов олигархов, полученный в декабре 2017-го, остается в силе.
Об отопительном сезоне
Отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем, уверяет премьер-министр Алексей Гончарук.
"Исключением являются лишь два города – это Смила (Черкасская области – ред..) и Новый Раздел (Львовской области). Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы – и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже".
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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