У Трампа випадково визнали, що тиснули на українську владу 

В.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвані під час спілкування із журналістами випадково визнав, що військова допомога Україні була заморожена, в обмін на початок розслідування Україною справи проти демократів.

Джерело: CNN

Деталі: Під час виступу Малвані наголосив, що він знає лише про запит США щодо розслідування справи з приводу злому сервера Демократичного національного комітету на 2016 року.

При цьому, держслужбовець не став уточнювати, що в оприлюдненому листуванні американських дипломатів йшлося про спроби змусити Україну розслідувати справу сина Джо Байдена, політичного конкурента президента США Дональда Трампа.

Пряма мова: "Тому ми і затримали виділення грошей", – сказав Малвані.

Нагадаємо:

Демократи вимагали від Пентагону та бюджетного комітету Білого дому надати документи, пов’язані із затримкою адміністрацією Трампа військової допомоги Україні.

У позовній заяві йдеться про те, що Трамп залучив 400 мільйонів доларів на військову допомогу, щоб забезпечити обіцянку президента Володимира Зеленського розслідувати справу родини Джо Байдена, політичного конкурента очільника США.

Передісторія: