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У Трампа випадково визнали, що тиснули на українську владу 

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 03:53
У Трампа випадково визнали, що тиснули на українську владу 

В.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвані під час спілкування із журналістами випадково визнав, що військова допомога Україні була заморожена, в обмін на початок розслідування Україною справи проти демократів.

Джерело: CNN

Деталі: Під час виступу Малвані наголосив, що він знає лише про запит США щодо розслідування справи з приводу злому сервера Демократичного національного комітету на 2016 року. 

При цьому, держслужбовець не став уточнювати, що в оприлюдненому листуванні американських дипломатів йшлося про спроби змусити Україну розслідувати справу сина Джо Байдена, політичного конкурента президента США Дональда Трампа.

Пряма мова: "Тому ми і затримали виділення грошей", – сказав Малвані.

Нагадаємо:

  • Демократи вимагали від Пентагону та бюджетного комітету Білого дому надати документи, пов’язані із затримкою адміністрацією Трампа військової допомоги Україні.
  • У позовній заяві йдеться про те, що Трамп залучив 400 мільйонів доларів на військову допомогу, щоб забезпечити обіцянку президента Володимира Зеленського розслідувати справу родини Джо Байдена, політичного конкурента очільника США.

Передісторія:

  • Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.
  • 29 серпня стало відомо, що Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.
  • 12 вересня Державний департамент США cхвалив виплату 141,5 мільйона доларів Україні.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.

Українська правда
Теми: ТрампСШАУкраїна
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