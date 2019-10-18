У Трампа случайно признали, что давили на украинскую власть
Пятница, 18 октября 2019, 03:53
И.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани во время общения с журналистами случайно признал, что военная помощь Украине была заморожена, в обмен на начало расследования Украиной дела против демократов.
Источник: CNN
Детали: Во время выступления Малвани подчеркнул, что он знает только о запросе США по расследованию дела по взлому сервера Демократического национального комитета на 2016 года.
При этом, госслужащий не стал уточнять, что в обнародованной переписке американских дипломатов говорилось о попытках заставить Украину расследовать дело сына Джо Байдена, политического конкурента президента США Дональда Трампа.
Прямая речь: "Поэтому мы и задержали выделение денег", – сказал Малвани.
Напомним:
- Демократы Конгресса США обнародовали повестки Пентагону и бюджетному бюро Белого дома, в которых обязали их предоставить документы, связанные с решением президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь Украине.
- В исковом заявлении говорится, что Трамп привлек 400 миллионов долларов на военную помощь, чтобы обеспечить обещание президента Владимира Зеленского расследовать дело семьи Джо Байдена, политического конкурента главы США.
Предыстория:
- Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.
- 29 августа стал известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины.
- 12 сентября Госдепартамент США одобрил выплату Украине 141,5 миллиона долларов.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
Украинская правда