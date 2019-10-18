У Трампа случайно признали, что давили на украинскую власть

615 просмотров
Пятница, 18 октября 2019, 03:53

И.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани во время общения с журналистами случайно признал, что военная помощь Украине была заморожена, в обмен на начало расследования Украиной дела против демократов.

Источник: CNN

Детали: Во время выступления Малвани подчеркнул, что он знает только о запросе США по расследованию дела по взлому сервера Демократического национального комитета на 2016 года.

При этом, госслужащий не стал уточнять, что в обнародованной переписке американских дипломатов говорилось о попытках заставить Украину расследовать дело сына Джо Байдена, политического конкурента президента США Дональда Трампа.

Прямая речь: "Поэтому мы и задержали выделение денег", – сказал Малвани.

Напомним:

  • Демократы Конгресса США обнародовали повестки Пентагону и бюджетному бюро Белого дома, в которых обязали их предоставить документы, связанные с решением президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь Украине.
  • В исковом заявлении говорится, что Трамп привлек 400 миллионов долларов на военную помощь, чтобы обеспечить обещание президента Владимира Зеленского расследовать дело семьи Джо Байдена, политического конкурента главы США.

Предыстория:

  • Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.
  • 29 августа стал известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины.
  • 12 сентября Госдепартамент США одобрил выплату Украине 141,5 миллиона долларов.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп США Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп говорит, что министр энергетики США уйдет с должности до конца года 18 октября 2019, 03:23
Министр энергетики США, которому закидывали влияние на "Нафтогаз", уходит с поста – СМИ 18 октября 2019, 01:59
Арестованные по делу незаконного финансирования Трампа не признали свою вину 18 октября 2019, 01:31
Все новости
Главные новости
У Трампа случайно признали, что давили на украинскую власть
Доказательств достаточно, чтобы завтра сообщить о подозрении Гладковскому –  генпрокурор
Рябошапка: зарегистрировано еще три производства, где может фигурировать Пашинский
США и Турция договорились о пятидневном перемирии на севере Сирии
Все новости
Фото

В чем туристы будут летать в космос

соцсети

Как пройти детокс от гаджетов за 7 дней

Лайфхаки

10 креативных идей для осеннего детского творчества

Поиск по сайту
Архив
Весь архів