Головні новини четверга і ночі: арешт Гладковського, подання на Дубневича

Олег Гладковський намагався вилетіти з України, його не випустили і арештували, Рябошапка направив у Верховну Раду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича — новини, які були актуальні 17 жовтня.

Про Гладковського

Фігурант журналістського розслідування про розкрадання в оборонці, колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський намагався вилетіти з України, проте його не випустили.

Пізніше НАБУ офіційно підтвердило затримання Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Прес-служба корпорації "Богдан" заявляє, що її президент Гладковський після затримання детективами НАБУ оголосив голодування.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб 18 жовтня повідомити колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковського про підозру у вчиненні декількох злочинів.

Про Дубневича

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив у Верховну Раду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича.

Про корупцію

Верховна Рада підтримала в цілому законопроект про викривачів топ-корупціонерів

Закон передбачає фінансування забезпечення прав та гарантій безпеки викривачів та виплату компенсацій викривачам.

Розмір винагороди викривачу становитиме 10 відсотків від суми збитку завданого корупційним злочином після ухвалення обвинувального вироку суду. Але загальна сума не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

Про Трампа та Едрогана

Президент США Дональд Трамп написав лист президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, в якому закликає зупинити вторгнення Туреччини до Сирії.

"Не будь крутим хлопцем. Не будь дурнем! Я подзвоню тобі пізніше ", - написав Трамп.

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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що на цьому тижні Генпрокуратура зареєструвала три кримінальні провадження, де може фігурувати колишній нардеп Сергій Пашинський.