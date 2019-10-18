Главные новости четверга и ночи: арест Гладковского, представление на Дубневича

Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили и арестовали, ГПУ хочет привлечь к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича – новости, которые были актуальны 17 октября.

О Гладковском

Фигурант журналистского расследования о хищении в оборонке бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили.

Позже НАБУ официально подтвердило задержание Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Пресс-служба корпорации "Богдан" заявляет, что Гладковский после задержания детективами НАБУ объявил голодовку.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие собрало достаточно доказательств, чтобы 18 октября сообщить бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому о подозрении в совершении двух преступлений.

О Дубневиче

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича.

О коррупции

Верховная Рада поддержала в целом законопроект об обличителях топ-коррупционеров.

Закон предусматривает финансирование обеспечения прав и гарантий безопасности обличителей и выплату компенсаций обличителям.

Размер вознаграждения обличителю составит 10 процентов от суммы ущерба нанесенного коррупционным преступлением после принятия обвинительного приговора суда. Но общая сумма не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

О Трампе и Эдрогане

Президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдоган, в котором призывает остановить вторжение Турции в Сирию.

"Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже",- написал Трамп.

Джерела BBC з оточення Ердогана розповіли, що він викинув листа президента США у смітник.

Источники BBC из окружения Эрдогана рассказали, что он выбросил письмо президента США в мусорник.

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О других важных новостях

Европейский суд по правам человека считает, что увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очищении власти" привело к нарушению их прав.

Российское правительство в четверг рассмотрит проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

Бывшего народного депутата из "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко 40 минут держали в аэропорту Борисполь по требованию Национального антикоррупционного бюро.

И.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани во время общения с журналистами случайно признал, что военная помощь Украине была заморожена, в обмен на начало расследования Украиной дела против демократов.

Дочерняя компания фирмы российского олигарха и друга президента РФ Владимира Путина Олега Дерипаски добывает из украинских недр кварцит, который перевозит в Россию для использования в российском оборонном комплексе.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на этой неделе Генпрокуратура зарегистрировала три уголовных производства, где может фигурировать бывший нардеп Сергей Пашинский.