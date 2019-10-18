Прокурор просить арешт або 100 млн грн, захист – звільнення Гладковського

Сторона обвинувачення просить взяти екс-заступника секретаря РНБО, президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського під арешт з альтернативою у вигляді застави 100 млн грн, сторона захисту – відпустити на поруки.

Джерело: судове засідання

Деталі: Адвокат Руслан Волинець наполягає, що підзахисний не намагався виїхати з України, щоб уникнути слідства.

З лютого дотепер він неодноразово виїжджав з країни.

На думку захисту, це доводить, що Гладковський не збирався тікати.

Також захист долучив до матеріалів справи квитки у зворотний бік як доказ того, що підзахисний планував повернутися в Україну.

Сторона захисту просить про запобіжний захід у вигляді особистої поруки нардепів фракції "Європейська солідарність" Максима Саврасова, Ростислава Павленка та блогера Андрія Серебрянського.

Сторона обвинувачення заявляє про зловживання Гладковським службовим становищем з тяжкими наслідками.

Прокурор: "Просимо застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин не пов’язаний з насиллям, тому ми зобов’язані орієнтувати суд на застосування як альтернативи запобіжного заходу у вигляді застави на суму близько 100 мільйонів гривень".

Що цьому передувало: 18 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб повідомити Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.

Адвокат відзначив, що Гладковського вчора "затримали як особу, яка підозрюється в скоєнні злочину, а підозру оголосили тільки сьогодні".

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