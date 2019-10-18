Прокурор просить арешт або 100 млн грн, захист – звільнення Гладковського

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П'ятниця, 18 жовтня 2019, 23:25

Сторона обвинувачення просить взяти екс-заступника секретаря РНБО, президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського під арешт з альтернативою у вигляді застави 100 млн грн, сторона захисту – відпустити на поруки.

Джерело: судове засідання

Деталі: Адвокат Руслан Волинець наполягає, що підзахисний не намагався виїхати з України, щоб уникнути слідства.

З лютого дотепер він неодноразово виїжджав з країни.

На думку захисту, це доводить, що Гладковський не збирався тікати.

Також захист долучив до матеріалів справи квитки у зворотний бік як доказ того, що підзахисний планував повернутися в Україну.

Сторона захисту просить про запобіжний захід у вигляді особистої поруки нардепів фракції "Європейська солідарність" Максима Саврасова, Ростислава Павленка та блогера Андрія Серебрянського.

Сторона обвинувачення заявляє про зловживання Гладковським службовим становищем з тяжкими наслідками.

Прокурор: "Просимо застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин не пов’язаний з насиллям, тому ми зобов’язані орієнтувати суд на застосування як альтернативи запобіжного заходу у вигляді застави на суму близько 100 мільйонів гривень".

Що цьому передувало: 18 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб повідомити Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.

Адвокат відзначив, що Гладковського вчора "затримали як особу, яка підозрюється в скоєнні злочину, а підозру оголосили тільки сьогодні".

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців потому

Передісторія:

  • 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).
  • Прес-служба корпорації "Богдан" заявила, що Гладковський мав вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю і не намагався залишити Україну.
  • Сам Гладковський назвав незаконним своє затримання та "на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів" оголосив голодування.
  • П’ятий президент Петро Порошенко назвав затримання Гладковського, його близького соратника, "феєричним видовищем" нової влади.
  • 18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
  • Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.

Українська правда

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Теми: Гладковський


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