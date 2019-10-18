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Прокурор просит арест или 100 млн грн, защита – освобождения Гладковского

Пятница, 18 октября 2019, 23:25
Прокурор просит арест или 100 млн грн, защита – освобождения Гладковского

Сторона обвинения просит взять экс-заместителя секретаря СНБО, президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского под арест с альтернативой в виде залога 100 млн грн, сторона защиты - отпустить под поручительство.

Источник: судебное заседание

Детали: Адвокат Руслан Волынец настаивает, что подзащитный не пытался выехать из Украины, чтобы избежать следствия.

С февраля до этого времени Гладковский неоднократно выезжал из страны.

По мнению защиты, это доказывает, что он не собирался бежать.

Также защита приобщила к материалам дела билеты в обратную сторону как доказательство того, что подзащитный планировал вернуться в Украину.

Сторона защиты просит о мере пресечения в виде личного поручительства нардепов фракции "Европейская солидарность" Максима Саврасова, Ростислава Павленко и блогера Андрея Серебрянского.

Сторона обвинения заявляет о злоупотреблениях Гладковского служебным положением с тяжелыми последствиями.

Прокурор: "Просим применить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Преступление не связано с насилием, поэтому мы обязаны ориентировать суд на применение в качестве альтернативы пресечения в виде залога на сумму около 100 миллионов гривен".

Что этому предшествовало: 18 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие собрало достаточно доказательств, чтобы сообщитьГладковскому о подозрении в совершении нескольких преступлений.

Адвокат отметил, что Гладковского вчера "задержали как лицо, подозреваемое в совершении преступления, а подозрение объявили только сегодня".

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Предыстория:

  • 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
  • Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковский должен был вылететь на открытие выставки Bus World 2019 в Брюссель и не пытался покинуть Украину.
  • Сам Гладковский назвал незаконным свое задержание и "в знак протеста против произвола правоохранительных органов" объявил голодовку.
  • Пятый президент Петр Порошенко назвал задержание Гладковского, его близкого соратника, "феерическим зрелищем" новой власти.
  • 18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение Гладковского в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
  • Подозрение не связано со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.

Украинская правда
Темы: Гладковский
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