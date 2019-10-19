Справа Гладковського: у "Богдані" пригрозили зривом держзамовлення

Компанія "Богдан Моторс" відкидає звинувачення у завищенні ціни вантажівок "Богдан-63172", які фігурують у підозрі екс-першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, та заявляє про загрозу невиконання державного оборонного замовлення.

Джерело: заява колективу автозаводу "Богдан Моторс", оприлюднена в суботу

Дослівно: "Колектив ДП "АСЗ №2 АТ "АК "Богдан Моторс" з обуренням дізнався про неправдиві і безпідставні звинувачення, оприлюднені під час судового засідання ВАКС 18 жовтня 2019 року.

…Що стосується вартості вантажівок "Богдан-63172", то вона навіть гіпотетично не могла бути завищеною, оскільки формувалася у повній відповідності до чинного законодавства та підзаконних актів, а саме – з чинною редакцією постанов Кабінету Міністрів України №517 та №464, які регламентують весь порядок формування ціни під час виконання державного оборонного замовлення.

Діяльність нашого підприємства, як виконавця державного оборонного замовлення постійно знаходилася під контролем відповідних державних органів. Тож зараз віднайти у ній "кримінал" на догоду політичному замовленню можливо буде лише шляхом маніпуляцій та відвертих фальсифікацій з боку замовників та виконавців таких дій".

Деталі: У компанії заявили, що останні події навколо підприємства "вносять неабияку нервовість у настрої працівників".

"Тож результат такого перебігу подій ставить під загрозу у найближчий перспективі виконання Державного оборонного замовлення", - йдеться в заяві.

Разом з тим, Вищий антикорупційний суд у суботу вдень продовжує обирати запобіжний захід колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олегу Гладковському, якого підозрюють у зловживанні владою та декларуванні недостовірної інформації.

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