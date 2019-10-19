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Справа Гладковського: у "Богдані" пригрозили зривом держзамовлення

Субота, 19 жовтня 2019, 13:18
Справа Гладковського: у Богдані пригрозили зривом держзамовлення

Компанія "Богдан Моторс" відкидає звинувачення у завищенні ціни вантажівок "Богдан-63172", які фігурують у підозрі екс-першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, та заявляє про загрозу невиконання державного оборонного замовлення.

Джерело: заява колективу автозаводу "Богдан Моторс", оприлюднена в суботу

Дослівно: "Колектив ДП "АСЗ №2 АТ "АК "Богдан Моторс" з обуренням дізнався про неправдиві і безпідставні звинувачення, оприлюднені під час судового засідання ВАКС 18 жовтня 2019 року.

…Що стосується вартості вантажівок "Богдан-63172", то вона навіть гіпотетично не могла бути завищеною, оскільки формувалася у повній відповідності до чинного законодавства та підзаконних актів, а саме – з чинною редакцією постанов Кабінету Міністрів України №517 та №464, які регламентують весь порядок формування ціни під час виконання державного оборонного замовлення.

Діяльність нашого підприємства, як виконавця державного оборонного замовлення постійно знаходилася під контролем відповідних державних органів. Тож зараз віднайти у ній "кримінал" на догоду політичному замовленню можливо буде лише шляхом маніпуляцій та відвертих фальсифікацій з боку замовників та виконавців таких дій". 

Деталі: У компанії заявили, що останні події навколо підприємства "вносять неабияку нервовість у настрої працівників".

"Тож результат такого перебігу подій ставить під загрозу у найближчий перспективі виконання Державного оборонного замовлення", - йдеться в заяві.

Разом з тим, Вищий антикорупційний суд у суботу вдень продовжує обирати запобіжний захід колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олегу Гладковському, якого підозрюють у зловживанні владою та декларуванні недостовірної інформації.

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців потому

Передісторія:

  • 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).
  • Прес-служба корпорації "Богдан" заявила, що Гладковський мав вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю і не намагався залишити Україну.
  • Сам Гладковський назвав незаконним своє затримання та "на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів" оголосив голодування.
  • П’ятий президент Петро Порошенко назвав затримання Гладковського, його близького соратника, "феєричним видовищем" нової влади.
  • 18 жовтня Гладковському повідомили про підозру у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
  • Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.
  • Увечері 18 жовтня Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід Гладковському, однак вночі у засіданні було оголошено перерву до 12 години 19 жовтня. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Гладковський
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