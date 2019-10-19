Дело Гладковского: в "Богдане" пригрозили срывом госзаказа

Компания "Богдан Моторс" отвергает обвинения в завышении цены грузовиков "Богдан-63172", которые фигурируют в подозрении экс-первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, и заявляет об угрозе невыполнения государственного оборонного заказа.

Источник: заявление коллектива автозавода "Богдан Моторс", опубликованное в субботу

Дословно: "Коллектив ГП "АСЗ №2 АО "АК "Богдан Моторс" с возмущением узнал о ложных и безосновательные обвинениях, обнародованных во время судебного заседания ВАКС 18 октября 2019 года.

...Что касается стоимости грузовиков "Богдан-63172", то она даже гипотетически не могла быть завышенной, поскольку формировалась в полном соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами, а именно - с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464, регламентирующего весь порядок формирования цены при выполнении государственного оборонного заказа.

Деятельность нашего предприятия, как исполнителя государственного оборонного заказа постоянно находилась под контролем соответствующих государственных органов. Поэтому сейчас найти в ней "криминал" в угоду политическому заказу возможно лишь путем манипуляций и откровенных фальсификаций со стороны заказчиков и исполнителей таких действий".

Детали: В компании заявили, что последние события вокруг предприятия "вносят большую нервозность в настроения работников".

"Поэтому результат такого хода событий ставит под угрозу в ближайшей перспективе выполнение Государственного оборонного заказа", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд в субботу днем ​​продолжает избирать меру пресечения бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олегу Гладковскому, которого подозревают в злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации.

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