Дело Гладковского: в "Богдане" пригрозили срывом госзаказа

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Суббота, 19 октября 2019, 13:18

Компания "Богдан Моторс" отвергает обвинения в завышении цены грузовиков "Богдан-63172", которые фигурируют в подозрении экс-первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, и заявляет об угрозе невыполнения государственного оборонного заказа.

Источник: заявление коллектива автозавода "Богдан Моторс", опубликованное в субботу

Дословно: "Коллектив ГП "АСЗ №2 АО "АК "Богдан Моторс" с возмущением узнал о ложных и безосновательные обвинениях, обнародованных во время судебного заседания ВАКС 18 октября 2019 года.

...Что касается стоимости грузовиков "Богдан-63172", то она даже гипотетически не могла быть завышенной, поскольку формировалась в полном соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами, а именно - с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464, регламентирующего весь порядок формирования цены при выполнении государственного оборонного заказа.

Деятельность нашего предприятия, как исполнителя государственного оборонного заказа постоянно находилась под контролем соответствующих государственных органов. Поэтому сейчас найти в ней "криминал" в угоду политическому заказу возможно лишь путем манипуляций и откровенных фальсификаций со стороны заказчиков и исполнителей таких действий".

Детали: В компании заявили, что последние события вокруг предприятия "вносят большую нервозность в настроения работников".

"Поэтому результат такого хода событий ставит под угрозу в ближайшей перспективе выполнение Государственного оборонного заказа", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд в субботу днем ​​продолжает избирать меру пресечения бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олегу Гладковскому, которого подозревают в злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации.

Детальнее читайте: "#Свинарчуків_за_ґрати! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя"

Предыстория:

  • 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
  • Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковський имел вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель и не пытался покинуть Украину.
  • Сам Гладковський назвал незаконным свое задержание и "в знак протеста против произвола правоохранительных органов" объявил голодовку .
  • Пятый президент Петр Порошенко назвал задержание Гладковского, его близкого соратника, " феерическим зрелищем " новой власти.
  • 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
  • Подозрение не связано с скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковський и его сын Игорь.
  • Вечером 18 октября Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения Гладковскому, однако ночью в заседании был объявлен перерыв до 12:00 19 октября.

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Темы: Гладковский


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