Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП
Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.
Источник: решение ВАКС от 19 октября, объявленное в зале суда в эфире Hromadske
Детали: Суд отклонил ходатайство защитника Гладковского и частично удовлетворил ходатайство НАБУ.
Залог может быть внесен подозреваемым или другим юридическим или физическим лицом.
В случае внесения залога на Гладковского будут возложены обязанности прибывать к детективу, прокурору, следственному судье или в суд по первому требованию, не покидать территорию Киевской области без разрешения вышеуказанных должностных лиц, сдать на хранение свой паспорт гражданина Украины, паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд за территорию Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, обозаченными детективами, а также носить электронное средство контроля.
Полный текст решения суда будет оглашен 21 октября.
В свою очередь адвокат Гладковского Руслан Волынец заявил, что будет обжаловать решение суда.
"Мы не согласны с таким решением суда. Мы точно будем его обжаловать. Считаем, что суд не имел оснований выбирать именно такую меру пресечения", - заявил адвокат.
Он добавил, что доволен снижеем размера залога, но считает, что поручительство была бы достаточным мерой пресечения и сообщил, что за Гладковского будут вносить залог.
Прокуроры заявили, что после ознакомления с полным текстом решения суда решат, оспаривать ли сумму залога.
Президент корпорації «Богдан» і колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський заявив, що оскаржуватиме рішення Вищого антикорупційного суду, який сьогодні взяв його під варту на 2 місяці з правом застави у 10 млн грн pic.twitter.com/hmAifTTTcv— hromadske (@HromadskeUA) October 19, 2019
Перед тем, как решение суда было оглашено, Гладковский отрверг все обвинения и заявил, что продолжает голодовку в знак протеста.
Во время судебного заседания под зданием суда собрались несколько десятков представителей Нацкорпуса, которые выкрикивали "Гладковского за решетку!" и развернули плакат "Свинарчуков за решетку!".
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Напомним:
- 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
- Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковський имел вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель и не пытался покинуть Украину.
- Сам Гладковський назвал незаконным свое задержание и "в знак протеста против произвола правоохранительных органов" объявил голодовку .
- Пятый президент Петр Порошенко назвал задержание Гладковского, его близкого соратника, " феерическим зрелищем " новой власти.
- 18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение ГЛАДКОВСКАЯ в злоупотреблении властью, недостоверное декларирование и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
- Подозрение не связано со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.
- 19 октября Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в в заседании относительно избрания меры пресечения Гладковскому.
- Специальная антикоррупционная прокуратура просила взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен.