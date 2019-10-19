Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП

Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.

Источник: решение ВАКС от 19 октября, объявленное в зале суда в эфире Hromadske

Детали: Суд отклонил ходатайство защитника Гладковского и частично удовлетворил ходатайство НАБУ.

Залог может быть внесен подозреваемым или другим юридическим или физическим лицом.

В случае внесения залога на Гладковского будут возложены обязанности прибывать к детективу, прокурору, следственному судье или в суд по первому требованию, не покидать территорию Киевской области без разрешения вышеуказанных должностных лиц, сдать на хранение свой паспорт гражданина Украины, паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд за территорию Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, обозаченными детективами, а также носить электронное средство контроля.

Полный текст решения суда будет оглашен 21 октября.

В свою очередь адвокат Гладковского Руслан Волынец заявил, что будет обжаловать решение суда.

"Мы не согласны с таким решением суда. Мы точно будем его обжаловать. Считаем, что суд не имел оснований выбирать именно такую меру пресечения", - заявил адвокат.

Он добавил, что доволен снижеем размера залога, но считает, что поручительство была бы достаточным мерой пресечения и сообщил, что за Гладковского будут вносить залог.

Прокуроры заявили, что после ознакомления с полным текстом решения суда решат, оспаривать ли сумму залога.

Президент корпорації «Богдан» і колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський заявив, що оскаржуватиме рішення Вищого антикорупційного суду, який сьогодні взяв його під варту на 2 місяці з правом застави у 10 млн грн pic.twitter.com/hmAifTTTcv — hromadske (@HromadskeUA) October 19, 2019

Перед тем, как решение суда было оглашено, Гладковский отрверг все обвинения и заявил, что продолжает голодовку в знак протеста.

Во время судебного заседания под зданием суда собрались несколько десятков представителей Нацкорпуса, которые выкрикивали "Гладковского за решетку!" и развернули плакат "Свинарчуков за решетку!".

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