Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП

Высший антикоррупционный суд избрал експершому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определить ему залог в размере 10 623 130 грн.

Источник: решение ВАКС от 19 октября, объявленное в зале суда в эфире Hromadske

Детали: Суд отклонил ходатайство защитника Гладковского и частично удовлетворил ходатайство НАБУ.

Залог может быть внесен подозреваемым или другим юридическим или физическим лицом.

В случае внесения залога на Гладковского будут возложены обязанности прибывать к детективу, прокурору, следственному судье или в суд по первому требованию, не покидать территорию Киевской области без разрешения вышеуказанных должностных лиц, сдать на хранение свой паспорт гражданина Украины, паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд за территорию Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, обозаченными детективами, а также носить электронное средство контроля.

Полный текст решения суда будет оглашен 21 октября.

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