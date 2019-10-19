Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП

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Суббота, 19 октября 2019, 16:52

Высший антикоррупционный суд избрал експершому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определить ему залог в размере 10 623 130 грн.

Источник: решение ВАКС от 19 октября, объявленное в зале суда в эфире Hromadske

Детали: Суд отклонил ходатайство защитника Гладковского и частично удовлетворил ходатайство НАБУ. 

Залог может быть внесен подозреваемым или другим юридическим или физическим лицом.

В случае внесения залога на Гладковского будут возложены обязанности прибывать к детективу, прокурору, следственному судье или в суд по первому требованию, не покидать территорию Киевской области без разрешения вышеуказанных должностных лиц, сдать на хранение свой паспорт гражданина Украины, паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд за территорию Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, обозаченными детективами, а также носить электронное средство контроля.

Полный текст решения суда будет оглашен 21 октября.  

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Напомним:

  • 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
  • Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковський имел вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель и не пытался покинуть Украину.
  • Сам Гладковський назвал незаконным свое задержание и "в знак протеста против произвола правоохранительных органов" объявил голодовку .
  • Пятый президент Петр Порошенко назвал задержание Гладковского, его близкого соратника, " феерическим зрелищем " новой власти.
  • 18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение ГЛАДКОВСКАЯ в злоупотреблении властью, недостоверное декларирование и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
  • Подозрение не связано со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.
  • 19 октября Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в в заседании относительно избрания меры пресечения Гладковскому.
  • Специальная антикоррупционная прокуратура просила взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен.

Украинская правда

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Темы: Гладковский суд Антикоррупционный суд


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