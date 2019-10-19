У ВАКС пояснили розмір застави Гладковському

Сума застави, визначена ухвалою Вищого антикорупційного суду експершому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському відповідає збиткам, які були завдані через його діяльність.

Джерело: повідомлення ВАКС у Facebook

Дослівно: "Експершого заступника секретаря РНБО триматимуть під вартою із правом внесенням застави у розмірі 10 623 130 гривень. Відповідне рішення було прийняте слідчим суддею ВАКС після тривалого засідання. Сума застави відповідає збиткам, які, за попередньою оцінкою, були завдані через діяльність екс-першого заступника секретаря РНБО", - заявили в антикорупційному суді.

Що передувало:

Спеціальна антикорупційна прокуратура просила взяти Гладковського під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів 782 гривень.

19 жовтня ВАКС обрав експершому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10,6 млн. грн.

У разі внесення застави на Гладковського буде покладено обов'язок прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою, не залишати територію Київської області без дозволу вищевказаних посадових осіб, здати на зберігання свій паспорт громадянина України, паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за територію України, утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними детективами, а також носити електронний засіб контролю.

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