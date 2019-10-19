В ВАКС пояснили размер залога для Гладковского

Сумма залога, определенная постановлением Высшего антикоррупционного суда экспервому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому соответствует убыткам, которые были нанесены в результате его деятельности.

Источник: сообщение ВАКС в Facebook

Дословно: "Экс-первый заместитель секретаря СНБО взят под стражу с правом внесением залога в размере 10 623 130 гривен. Соответствующее решение было принято следственным судьей ВАКС после длительного заседания. Сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены в результате деятельности бывшего первого замсекретаря СНБО", - заявили в антикоррупционном суде.

Что предшествовало:

Специальная антикоррупционная прокуратура просила взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определить ему залог в размере 10 623 130 грн.

В случае внесения залога на Гладковского будут возложены обязанности прибывать к детективу, прокурору, следственному судье или в суд по первому требованию, не покидать территорию Киевской области без разрешения вышеуказанных должностных лиц, сдать на хранение свой паспорт гражданина Украины, паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд за территорию Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, обозаченными детективами, а также носить электронное средство контроля.

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