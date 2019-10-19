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В ВАКС пояснили размер залога для Гладковского

Суббота, 19 октября 2019, 19:33

Сумма залога, определенная постановлением Высшего антикоррупционного суда экспервому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому соответствует убыткам, которые были нанесены в результате его деятельности.

Источник: сообщение ВАКС в Facebook

Дословно: "Экс-первый заместитель секретаря СНБО взят под стражу с правом внесением залога в размере 10 623 130 гривен. Соответствующее решение было принято следственным судьей ВАКС после длительного заседания. Сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены в результате деятельности бывшего первого замсекретаря СНБО", - заявили в антикоррупционном суде.

Что предшествовало:

Специальная антикоррупционная прокуратура просила взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен. 

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определить ему залог в размере 10 623 130 грн.

В случае внесения залога на Гладковского будут возложены обязанности прибывать к детективу, прокурору, следственному судье или в суд по первому требованию, не покидать территорию Киевской области без разрешения вышеуказанных должностных лиц, сдать на хранение свой паспорт гражданина Украины, паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд за территорию Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, обозаченными детективами, а также носить электронное средство контроля.

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Напомним:

  • 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
  • Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковський имел вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель и не пытался покинуть Украину.
  • Сам Гладковський назвал незаконным свое задержание и "в знак протеста против произвола правоохранительных органов" объявил голодовку .
  • Пятый президент Петр Порошенко назвал задержание Гладковского, его близкого соратника, " феерическим зрелищем " новой власти.
  • 18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение ГЛАДКОВСКАЯ в злоупотреблении властью, недостоверное декларирование и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
  • Подозрение не связано со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.

Украинская правда

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Темы: ГладковскийАнтикоррупционный суд
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