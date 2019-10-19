В ВАКС пояснили размер залога для Гладковского

3615 просмотров
Суббота, 19 октября 2019, 19:33

Сумма залога, определенная постановлением Высшего антикоррупционного суда экспервому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому соответствует убыткам, которые были нанесены в результате его деятельности.

Источник: сообщение ВАКС в Facebook

Дословно: "Экс-первый заместитель секретаря СНБО взят под стражу с правом внесением залога в размере 10 623 130 гривен. Соответствующее решение было принято следственным судьей ВАКС после длительного заседания. Сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены в результате деятельности бывшего первого замсекретаря СНБО", - заявили в антикоррупционном суде.

Что предшествовало:

Специальная антикоррупционная прокуратура просила взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен. 

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определить ему залог в размере 10 623 130 грн.

В случае внесения залога на Гладковского будут возложены обязанности прибывать к детективу, прокурору, следственному судье или в суд по первому требованию, не покидать территорию Киевской области без разрешения вышеуказанных должностных лиц, сдать на хранение свой паспорт гражданина Украины, паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд за территорию Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, обозаченными детективами, а также носить электронное средство контроля.

Знать больше:

#Свинарчуков_за_решетку! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Напомним:

  • 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
  • Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковський имел вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель и не пытался покинуть Украину.
  • Сам Гладковський назвал незаконным свое задержание и "в знак протеста против произвола правоохранительных органов" объявил голодовку .
  • Пятый президент Петр Порошенко назвал задержание Гладковского, его близкого соратника, " феерическим зрелищем " новой власти.
  • 18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение ГЛАДКОВСКАЯ в злоупотреблении властью, недостоверное декларирование и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
  • Подозрение не связано со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гладковский Антикоррупционный суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП 19 октября 2019, 16:52
Дело Гладковского: в "Богдане" пригрозили срывом госзаказа 19 октября 2019, 13:18
Главные новости пятницы и ночи: подозрение Гладковскому, обстрели в Сирии 19 октября 2019, 08:00
Все новости
Главные новости
Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП
Сыроид стала лидером "Самопомочи" вместо Садового
ГПУ не допустила к аттестации Горбатюка и уволила следователей
Дело Гладковского: в "Богдане" пригрозили срывом госзаказа
Все новости
мнение

Почему на отдыхе время "пролетает"

тест

Что вы знаете о тыквах?

тест

Насколько хорошо вы знаете котов?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів