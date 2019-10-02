Зеленський зустрівся з головами фракцій
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з головами парламентських фракцій.
Про це повідомляють джерела УП.
Також, за даними співрозмовника, після зустрічі з головами фракцій, президент пішов на засідання фракції "Слуга народу".
Там Зеленський повторив те, що казав на брифінгу 1 жовтня. Зокрема, заявив, що "ніякої зради немає, і виборів під дулами автоматів не буде". На фракції ніхто Зеленському не перечив.
Засідання Верховної Ради станом на 10:35 не розпочалося.
Що було раніше: Вранці 2 жовтня під стінами парламенту почали збиратися націоналісти.
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Передісторія:
- 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнємара" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
- Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції". Вони прийшли на Банкову.
- Також учасники мітингу проти імплементації "формули Штайнмаера" зібрались на Майдані Незалежності. Уночі 2 жовтня вони розійшлися, але заявили, що планують 2 жовтня зібратись під стінами Верховної Ради та на Майдані.
- Фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" розкритикували узгодження тексту так званої "формули Штайнмаєра" президентом Володимиром Зеленським.
- Вони висували вимоги скликати закрите засідання парламенту за участю Зеленського, або зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода.
- Також із критикою заяви Зеленського виступили екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.
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