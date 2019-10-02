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Зеленський зустрівся з головами фракцій

Середа, 2 жовтня 2019, 10:34
Зеленський зустрівся з головами фракцій

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з головами парламентських фракцій.

Про це повідомляють джерела УП.

Також, за даними співрозмовника, після зустрічі з головами фракцій, президент пішов на засідання фракції "Слуга народу".

Там Зеленський повторив те, що казав на брифінгу 1 жовтня. Зокрема, заявив, що "ніякої зради немає, і виборів під дулами автоматів не буде". На фракції ніхто Зеленському не перечив.

Засідання Верховної Ради станом на 10:35 не розпочалося.

Що було раніше: Вранці 2 жовтня під стінами парламенту почали збиратися націоналісти. 

Читайте також: Формула Штайнмаєра: Про що домовились у Мінську. Реакція

Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ

Передісторія:

  • 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнємара" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
  • Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції". Вони прийшли на Банкову.
  • Також учасники мітингу проти імплементації "формули Штайнмаера" зібрались на Майдані Незалежності. Уночі 2 жовтня вони розійшлися, але заявили, що планують 2 жовтня зібратись під стінами Верховної Ради та на Майдані.
  • Фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" розкритикували узгодження тексту так званої "формули Штайнмаєра" президентом Володимиром Зеленським.
  • Вони висували вимоги скликати закрите засідання парламенту за участю Зеленського, або зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода.
  • Також із критикою заяви Зеленського виступили екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Роман Кравець, Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийВерховна Рада
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