Зеленський зустрівся з головами фракцій

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з головами парламентських фракцій.

Про це повідомляють джерела УП.

Також, за даними співрозмовника, після зустрічі з головами фракцій, президент пішов на засідання фракції "Слуга народу".

Там Зеленський повторив те, що казав на брифінгу 1 жовтня. Зокрема, заявив, що "ніякої зради немає, і виборів під дулами автоматів не буде". На фракції ніхто Зеленському не перечив.

Засідання Верховної Ради станом на 10:35 не розпочалося.

Що було раніше: Вранці 2 жовтня під стінами парламенту почали збиратися націоналісти.

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