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Під Радою збираються націоналісти: до "Слуги народу" прийде Зеленський

Середа, 2 жовтня 2019, 09:18
Фото УП

2 жовтня на засідання фракції "Слуга народу" прийде президент Володимир Зеленський.

Це повідомляють джерела Української правди.

Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що Зеленський прийде на засідання ВР. За даними УП, президента очікують на засіданні фракції "Слуга народу".

Також станом на 9 ранку під стінами парламенту збираються націоналісти. 

 
Фото Ельдара САрахмана, УП
 
Фото Ельдара САрахмана, УП
 
Фото з twitter Serhii Andrushko

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Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ

Передісторія:

  • 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнємара" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
  • Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції". Вони прийшли на Банкову.
  • Також учасники мітингу проти імплементації "формули Штайнмаера" зібрались на Майдані Незалежності. Уночі 2 жовтня вони розійшлися, але заявили, що планують 2 жовтня зібратись під стінами Верховної Ради та на Майдані.
  • Фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" розкритикували узгодження тексту так званої "формули Штайнмаєра" президентом Володимиром Зеленським.
  • Вони висували вимоги скликати закрите засідання парламенту за участю Зеленського, або зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода.
  • Також із критикою заяви Зеленського виступили екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаЗеленськийСлуга народуформула Штайнмаєра
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