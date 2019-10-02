Під Радою збираються націоналісти: до "Слуги народу" прийде Зеленський

2 жовтня на засідання фракції "Слуга народу" прийде президент Володимир Зеленський.

Це повідомляють джерела Української правди.

Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що Зеленський прийде на засідання ВР. За даними УП, президента очікують на засіданні фракції "Слуга народу".

Також станом на 9 ранку під стінами парламенту збираються націоналісти.

Фото Ельдара САрахмана, УП

Фото Ельдара САрахмана, УП

Фото з twitter Serhii Andrushko

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