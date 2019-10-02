Під Радою збираються націоналісти: до "Слуги народу" прийде Зеленський
Середа, 2 жовтня 2019, 09:18
2 жовтня на засідання фракції "Слуга народу" прийде президент Володимир Зеленський.
Це повідомляють джерела Української правди.
Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що Зеленський прийде на засідання ВР. За даними УП, президента очікують на засіданні фракції "Слуга народу".
Також станом на 9 ранку під стінами парламенту збираються націоналісти.
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Передісторія:
- 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнємара" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
- Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції". Вони прийшли на Банкову.
- Також учасники мітингу проти імплементації "формули Штайнмаера" зібрались на Майдані Незалежності. Уночі 2 жовтня вони розійшлися, але заявили, що планують 2 жовтня зібратись під стінами Верховної Ради та на Майдані.
- Фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" розкритикували узгодження тексту так званої "формули Штайнмаєра" президентом Володимиром Зеленським.
- Вони висували вимоги скликати закрите засідання парламенту за участю Зеленського, або зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода.
- Також із критикою заяви Зеленського виступили екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Українська правда