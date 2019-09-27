Демократи вимагають від Білого дому пояснити блокування допомоги Україні

Демократи з Палати представників США вимагають від Білого дому надати інформацію, пов'язану з призупиненням воєнної допомоги Україні.

Джерело: Associated Press

Деталі: Відповідний запит представники комітету нижньої палати конгресу США по бюджету направили виконуючому обов'язки голови апарату Білого дому Міку Малвейні, а також в Управління Білого дому з адміністративних питань і бюджету.

Конгресмени хочуть дізнатися, коли Білий дім прийняв рішення загальмувати виділення допомоги і якими політичними причинами адміністрація при цьому керувалася.

Запит демократів є частиною процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Передісторія:

Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.

29 серпня стало відомо, що Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

12 вересня Державний департамент США cхвалив виплату 141,5 мільйона доларів Україні.

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.

Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.

У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.

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