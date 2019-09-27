Демократи вимагають від Білого дому пояснити блокування допомоги Україні
Демократи з Палати представників США вимагають від Білого дому надати інформацію, пов'язану з призупиненням воєнної допомоги Україні.
Джерело: Associated Press
Деталі: Відповідний запит представники комітету нижньої палати конгресу США по бюджету направили виконуючому обов'язки голови апарату Білого дому Міку Малвейні, а також в Управління Білого дому з адміністративних питань і бюджету.
Конгресмени хочуть дізнатися, коли Білий дім прийняв рішення загальмувати виділення допомоги і якими політичними причинами адміністрація при цьому керувалася.
Запит демократів є частиною процедури імпічменту президента Дональда Трампа.
Передісторія:
- Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.
- 29 серпня стало відомо, що Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.
- 12 вересня Державний департамент США cхвалив виплату 141,5 мільйона доларів Україні.
- 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.
- Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.
- У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.
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