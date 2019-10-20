Кабмін віддав Держстат під управління Дубілету
Державною службою статистики керуватиме міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.
Джерело: повідомлення Дубілета у Telegram-каналі за підсумком засідання уряду 20 жовтня.
Дослівно: "На засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату".
Деталі: За словами Дубілета, дане рішення "має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності - УП) для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату".
Він також повідомив, що Держстат збирається провести перепис населення "із шаленим бюджетом 3,4 млрд грн - додатково до бюджету в 1,6 млрд грн на рік на підтримку апарату".
"Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності. Незабаром напишу про це окремо", - підсумував він.
Раніше Дубілет заявив, що згідно з проектом Держслужби статистики перепис населення обійдеться Україні у 5 мільярдів гривень.
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- Раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет пообіцяв вдвічі скоротити кількість паперу, який використовується в уряді і перевести документи у цифровий формат.
- Крім того Дубілет пропонує скасувати трудові книжки і повідомив, що вивчає можливість скасування згоди на обробку персональних даних.
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