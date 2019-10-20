Кабмін віддав Держстат під управління Дубілету

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Неділя, 20 жовтня 2019, 14:34
фото - УНІАН

Державною службою статистики керуватиме міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет

Джерело: повідомлення Дубілета у Telegram-каналі за підсумком засідання уряду 20 жовтня. 

Дослівно: "На засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату". 

Деталі: За словами Дубілета, дане рішення "має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності - УП) для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату". 

Він також повідомив, що Держстат збирається провести перепис населення "із шаленим бюджетом 3,4 млрд грн - додатково до бюджету в 1,6 млрд грн на рік на підтримку апарату". 

"Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності. Незабаром напишу про це окремо", - підсумував він.

Раніше Дубілет заявив, що згідно з проектом Держслужби статистики перепис населення обійдеться Україні у 5 мільярдів гривень.

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Нагадаємо, 

  • Раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет пообіцяв вдвічі скоротити кількість паперу, який  використовується в уряді і перевести документи у цифровий формат.
  • Крім того Дубілет пропонує скасувати трудові книжки і повідомив, що вивчає можливість скасування згоди на обробку персональних даних.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів


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