Кабмин отдал Госстат в управление Дубилету

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Воскресенье, 20 октября 2019, 14:34

Государственной службой статистики будет руководить министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Источник: сообщение Дубилета в Telegram-канале по итогам заседания правительства 20 октября.

Дословно: "На заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата".

Детали: По словам Дубилета, данное решение "имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности - УП) для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госкомстата".

Он также сообщил, что Госстат собирается провести перепись населения "с бешеным бюджетом в 3,4 млрд грн - дополнительно к бюджету в 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата".

"Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности. Вскоре напишу об этом отдельно", - подытожил он.

Ранее Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 млрд гривен.

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Напомним, 

  • Ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет пообещал сократить количество используемой в правительстве бумаги в два раза и перевести документы в цифровой формат. 
  • Кроме того Дубилет предлагает отменить трудовые книжки и  сообщил, что изучает возможность отмены согласия на обработку персональных данных. 

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров


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