Кабмин отдал Госстат в управление Дубилету
Государственной службой статистики будет руководить министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
Источник: сообщение Дубилета в Telegram-канале по итогам заседания правительства 20 октября.
Дословно: "На заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата".
Детали: По словам Дубилета, данное решение "имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности - УП) для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госкомстата".
Он также сообщил, что Госстат собирается провести перепись населения "с бешеным бюджетом в 3,4 млрд грн - дополнительно к бюджету в 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата".
"Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности. Вскоре напишу об этом отдельно", - подытожил он.
Ранее Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 млрд гривен.
Узнать больше:
Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров
Напомним,
- Ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет пообещал сократить количество используемой в правительстве бумаги в два раза и перевести документы в цифровой формат.
- Кроме того Дубилет предлагает отменить трудовые книжки и сообщил, что изучает возможность отмены согласия на обработку персональных данных.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua