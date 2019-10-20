Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин отдал Госстат в управление Дубилету

Воскресенье, 20 октября 2019, 14:34
Кабмин отдал Госстат в управление Дубилету
фото - УНИАН

Государственной службой статистики будет руководить министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Источник: сообщение Дубилета в Telegram-канале по итогам заседания правительства 20 октября.

Дословно: "На заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата".

Детали: По словам Дубилета, данное решение "имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности - УП) для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госкомстата".

Он также сообщил, что Госстат собирается провести перепись населения "с бешеным бюджетом в 3,4 млрд грн - дополнительно к бюджету в 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата".

"Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности. Вскоре напишу об этом отдельно", - подытожил он.

Ранее Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 млрд гривен.

Узнать больше:

Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Напомним, 

  • Ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет пообещал сократить количество используемой в правительстве бумаги в два раза и перевести документы в цифровой формат. 
  • Кроме того Дубилет предлагает отменить трудовые книжки и  сообщил, что изучает возможность отмены согласия на обработку персональных данных. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: