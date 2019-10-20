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Гончарук похвалив тимчасову керівницю НАЗК

Неділя, 20 жовтня 2019, 17:56

Прем'єр Олексій Гончарук переконаний, що протягом двох місяців новопризначена в.о. голови НАЗК Наталія Новак продемонструє якісні результати роботи.

Джерело: пост Гончарука у Facebook

Деталі: Прем'єр пояснив, що 18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є вдосконалення діяльності НАЗК.

Відповідно до цього закону, протягом 5 днів з дня набрання ним чинності уряд призначає особу, яка тимчасово виконуватиме обов’язки голови НАЗК.

Водночас, згідно з цим законом, вже протягом 2 місяців з дня набрання ним чинності уряд проводить конкурс на зайняття посади голови за новим порядком.

"Ми зробимо все можливе, аби цей конкурс був взірцем відкритості та прозорості якісно нового держуправління", - обіцяє прем'єр.

Він зазначив, що Новак має юридичну, економічну та історичну освіту, має звання заслуженого економіста України, а також значний досвід роботи у сфері права.

Пряма мова Гончарука: "А поки – впевнений, навіть протягом цих 2 місяців пані Новак продемонструє якісні результати на користь інтересів нашої з вами країни та зможе суттєво підвищити ефективність такого важливого для боротьби з корупцією органу".

Що було раніше: Кабінет міністрів на засіданні в неділю тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Наталію Новак.

З 28 березня 2018 року НАЗК очолював Олександр Мангул. До цього два роки головою НАЗК була Наталія Корчак.

Передісторія:

  • 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.
  • Згідно зі змінами, керувати діяльністю НАЗК замість п'яти членів буде голова, якого призначає і звільняє Кабінет міністрів. Отже, форму управління НАЗК буде змінено з колегіальної на одноосібну.
  • 16 жовтня закон підписав президент. 

Українська правда
Теми: ГончарукНАЗК
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