Гончарук объяснил, почему сменили руководителя НАПК

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Воскресенье, 20 октября 2019, 17:56

Премьер Алексей Гончарук убежден, что в течение двух месяцев новоназначенная и.о. председателя НАПК Наталья Новак продемонстрирует качественные результаты работы.

Источник: пост Гончарука в Facebook

Детали: Премьер пояснил, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является совершенствование деятельности НАПК.

Согласно этому закону, в течение 5 дней со дня вступления в силу правительство назначает лицо, временно исполняющее обязанности главы НАПК.

В то же время, согласно этому закону, уже в течение 2 месяцев со дня вступления в силу правительство проводит конкурс на занятие должности главы по новому порядку.

"Мы сделаем все возможное, чтобы этот конкурс был образцом открытости и прозрачности качественно нового госуправления", - обещает премьер.

Он отметил, что Новак имеет юридическое, экономическое и историческое образование, имеет звание заслуженного экономиста Украины, а также значительный опыт работы в сфере права.

Прямая речь Гончарука: "А пока - уверен, даже в течение этих 2 месяцев госпожа Новак продемонстрирует качественные результаты в пользу интересов нашей с вами страны и сможет существенно повысить эффективность такого важного для борьбы с коррупцией органа".

Что было ранее: Кабинет министров на заседании в воскресенье временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

С 28 марта 2018 года НАПК возглавлял Александр Мангул. До этого два года председателем НАПК была Наталья Корчак.

Украинская правда

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Темы: Гончарук НАПК


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