Гончарук объяснил, почему сменили руководителя НАПК
Премьер Алексей Гончарук убежден, что в течение двух месяцев новоназначенная и.о. председателя НАПК Наталья Новак продемонстрирует качественные результаты работы.
Источник: пост Гончарука в Facebook
Детали: Премьер пояснил, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является совершенствование деятельности НАПК.
Согласно этому закону, в течение 5 дней со дня вступления в силу правительство назначает лицо, временно исполняющее обязанности главы НАПК.
В то же время, согласно этому закону, уже в течение 2 месяцев со дня вступления в силу правительство проводит конкурс на занятие должности главы по новому порядку.
"Мы сделаем все возможное, чтобы этот конкурс был образцом открытости и прозрачности качественно нового госуправления", - обещает премьер.
Он отметил, что Новак имеет юридическое, экономическое и историческое образование, имеет звание заслуженного экономиста Украины, а также значительный опыт работы в сфере права.
Прямая речь Гончарука: "А пока - уверен, даже в течение этих 2 месяцев госпожа Новак продемонстрирует качественные результаты в пользу интересов нашей с вами страны и сможет существенно повысить эффективность такого важного для борьбы с коррупцией органа".
Что было ранее: Кабинет министров на заседании в воскресенье временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.
С 28 марта 2018 года НАПК возглавлял Александр Мангул. До этого два года председателем НАПК была Наталья Корчак.
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