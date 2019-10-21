Гладковский вышел из СИЗО
Подозреваемый в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.
Источник: комментарий Гладковского и его адвоката журналистам возле столичного СИЗО.
Прямая речь Гладковского: "Я буду защищать свою честь и достоинство".
Прямая речь адвоката: "Постановление суда, с которым мы не согласны, но мы его выполнили, залог внесен, все процедурные документы оформлены... Будем дальше выполнять другие части постановления суда, а именно нужно сдать паспорта...".
Детали: Адвокат Руслан Волынец объяснил тот факт, что Гладковский отказался отвечать на вопросы журналистов, вероятно, плохим самочувствием свого подзащитного. Он подтвердил, что Гладковский, как сообщалось ранее, придерживается голодовки (5 день -ред.).
Волынец отметил, что Гладковскому надели электронный браслет слежения. По его словам, сторона защиты будет изучать полный текст постановления суда, и выстраивать стратегию.
По словам Волынца, Гладковский считает, что каких-либо оснований для привлечения его к ответственности по предъявленным обвинениям нет.
Что предшествовало: Ранее в понедельник члены семьи Гладковского внесли за него залог в размере 10 623 130 грн.
Напомним:
- 19 октября Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.
- 18 октября Гладковскому сообщили о подозрениив злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
- Подозрение не связано соскандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковський и его сын Игорь.
- 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
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