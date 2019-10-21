Коломойський про скандальну пісню: Гонтарева – невменяшка, Милованов – дебіл

Український олігарх Ігор Коломойський не вважає, що скандальна пісня у "Кварталі" про екс-главу НБУ Валерію Гонтареву, була цькуванням.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Настоящее время".

"Гонтарева нехай сидить спокійно в Лондоні і переписує майно на інших, щоб їй чогось ще не спалили. Чому ви не вважаєте, що в цьому номері труять також мене? Вони на всю країну кажуть, що "Валерія думає про Валер'їча", і це значить, що я перший підозрюваний! Чому ви не вважаєте, що це - цькування Коломойського?", - сказав він.

Коломойський сказав, що жарт про "Валер'їча" найбільше йому сподобався.

"Коли у людей є почуття гумору, вони спокійно все сприймають, не звертають уваги і не вважають, що це цькування. Це наше життя! І елементи нашого життя. Або ви будете заперечувати, що у неї згоріла хата? Це просто жарт, пісня, твір у розважальній телепередачі. Сатира та гумор", - сказав він.

"Ви хотіли запитати мене, чи співчуваю я Гонтаревій? Я не співчуваю! Я співчуваю десяткам, а, може, і сотням тисяч людей, вкладникам різних банків, яких вона пограбувала. І які втратили свої гроші через курс гривні, через знищеної банківської системи, які стали жебраками. А цій тварюці я не співчуваю. Вона ніяка не велика реформаторка, а велика руйнівниця. І я впевнений, що прийде час, і суд це встановить. І вона буде сидіти за гратами, не в Англії, так в іншому місці", - додав Коломойський.

На те, що Гонтарева розцінює номер "95 кварталу" як тиск на неї, Коломойський відповів:

"Вона розцінює? Ну так нехай до психіатра піде, дебілка. Там в Лондоні до бісу: психоаналітиків, психіатрів. Може, у неї манія переслідування розвинулася, якщо вона вважає, що гумористичні передачі – це її цькування?... Вона себе месією вважає, ви знаєте? А вона психічно неврівноважена і божевільна дура. Я з нею мав досвід спілкування з 2014-го по літо 2016 року. Вона повністю невменяшка. Вона вважає себе месією, яка вважає, що вона врятувала банківську систему України, що вона велика реформаторша тощо. І що Україна - це failed state (недієздатна корумпована держава – ред.)".

Водночас, Коломойський заявив, що міністр розвитку економіку Тимофій Милованов має піти у відставку.

"Я вважаю, що після такої заяви (Милованов заявив, що цей номер може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні – ред.) міністр економіки повинен негайно написати заяву про відставку, тому що це говорить про його рівень як міністра. Іншого слова як "дебіл" для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл. На інвестиційний клімат впливає номер в розважальній передачі, сатира і гумор?" - сказав він.

"Тоді, я вважаю, що у нас інвестклімату взагалі немає! І значить Україні не потрібно давати нічого ні МВФ, ні іншим. І я більш ніж упевнений, що нам більше нічого і не дадуть, що це все порожні старання. Досить міністру Милованову ходити з простягнутою рукою, всі ці старання, вистачить витрачати казенні гроші, щоб їздити великими делегаціями в США", - додав Коломойський.

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