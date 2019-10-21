Коррупция в оборонке: у ГПУ нет претензий к друзьям Гладковского, они оплатили налоги

Прокуратура просит освободить от ответственности за неуплату налогов фигурантов скандала о хищении в оборонной сфере Андрея Рогозу и Виталия Жукова.

Источник: расписание судебных заседаний; ответ Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды"

Из ответа ГПУ: "По результатам расследования 26.07.2019 в Шевченковский районный суд Киева направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности Ж. и Р ... на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, а именно в связи с уплатой налогов".

Детали: Следствие Главной военной прокуратуры установило, что Рогоза и Жуков фактически руководили фирмой "Оптимумспецдеталь" и способствовали уклонению компанией от уплаты налогов на сумму 26,6 миллиона гривен.

Однако обвиняемые в полном объеме возместили убытки.

Заседания судов, которые должны были освободить Рогозу и Жукова от ответственности, были назначены на 2 и 18 сентября соответственно. Однако на сайте судебной власти не указано, состоялись ли заседания, решения о мужчинах пока не обнародованы.

Статья, которая позволила Жукову и Рогозе избежать наказания, предполагает, что нарушители должны были заплатить налоги и возместить убытки до того, как им объявят подозрение.

Что было раньше: Жукову и Рогозе сообщили о подозрении сразу после обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры длилось уже 3 года.

Больше о том, что происходит в деле о коррупции в Укроборонпроме, читайте в материале УП #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Напомним: