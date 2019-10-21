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Коррупция в оборонке: у ГПУ нет претензий к друзьям Гладковского, они оплатили налоги

Понедельник, 21 октября 2019, 20:40

Прокуратура просит освободить от ответственности за неуплату налогов фигурантов скандала о хищении в оборонной сфере Андрея Рогозу и Виталия Жукова.

Источник: расписание судебных заседаний; ответ Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды"

Из ответа ГПУ: "По результатам расследования 26.07.2019 в Шевченковский районный суд Киева направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности Ж. и Р ... на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, а именно в связи с уплатой налогов".

Детали: Следствие Главной военной прокуратуры установило, что Рогоза и Жуков фактически руководили фирмой "Оптимумспецдеталь" и способствовали уклонению компанией от уплаты налогов на сумму 26,6 миллиона гривен.

Однако обвиняемые в полном объеме возместили убытки.

Заседания судов, которые должны были освободить Рогозу и Жукова от ответственности, были назначены на 2 и 18 сентября соответственно. Однако на сайте судебной власти не указано, состоялись ли заседания, решения о мужчинах пока не обнародованы.

Статья, которая позволила Жукову и Рогозе избежать наказания, предполагает, что нарушители должны были заплатить налоги и возместить убытки до того, как им объявят подозрение.

Что было раньше: Жукову и Рогозе сообщили о подозрении сразу после обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры длилось уже 3 года.

Больше о том, что происходит в деле о коррупции в Укроборонпроме, читайте в материале УП #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Напомним:

  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года обнародовало расследование о том, как люди из окружения тогдашнего президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський вместе с друзьями – Рогозой и Жуковым. Ключевой фирмой в схемах была "Оптимумспецдеталь".
  • Гладковський-старший, по данным журналистов, по меньшей мере один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • Олег Гладковський заявил, что дело, в котором фигурирует его сын, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании".
  • После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".
  • 17 октября НАБУ задержало екс-чиновника СНБО Олега Гладковского. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
  • В то же время, подозрение не связано со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома".
  • 19 октября суд арестовал Гладковского, но позволил выйти под залог в размере 10,6 миллиона гривен.
  • 21 октября за Гладковского внесли залог, и он вышел из-под стражи.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укроборонпромкоррупция
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