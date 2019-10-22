Путін та Орбан псували імідж України в очах Трампа – WP 

Президент США Дональд Трамп міг тиснути на владу України ще й у світлі інформації про її корумпованість, отриманої від президента Росії Володимира Путіна і прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Джерело: "The Washington Post" із посиланням на чинних і колишніх чиновників США

Дослівно: "Розмови Трампа з Путіним, прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та іншими посилили його (президента США) сприйняття України як безнадійно корумпованої країни – яка, на думку Трампа, також намагалася підірвати його позиції на американських виборах 2016 року".

Деталі: За словами чиновників, жоден із них не заохочував Трампа бачити Україну як потенційне джерело нищівної інформації про кандидата від демократів Джо Байдена, не зображував Київ учасником "теорії змови", але вони спонукали голову Білого дому не підтримувати українську владу.

Роль, яку відіграли Путін і Орбан (останній часто підтримує позиції Кремля), нібито описав заступник помічника державного секретаря Джордж Кент, даючи свідчення слідчим у справі імпічменту Трампа минулого тижня.

За даними джерел, Кент назвав вплив цих лідерів як чинник, який викликав роздратування Трампа щодо президента України Володимира Зеленського в місяці, що передували їхній телефонній розмові, які відбулася 25 липня і потім викликала скандал.

Американські чиновники наголосили, що хоча Путін та Орбан ганьбили Україну, компромат на Байдена у Києві Трамп шукав під впливом свого адвоката Рудольфа Джуліані.

За даними колишнього американського чиновника, у телефонному дзвінку на початку травня Путін "робив те, що завжди робить", намагаючись підірвати відносини США з Україною: "Він завжди говорив, що Україна – це лігво корупції".

Та якщо раніше спробам отруїти погляди Трампа на Зеленського запобігали представники Національної безпеки Білого дому, то на той час вплив прихильників України зменшився: Джим Меттіс пішов у відставку з посади міністра оборони, Джон Келлі – з посади начальника штабу Білого дому, а в Джона Болтона погіршилися стосунки з Трампом (згодом він перестав бути радником президента США з нацбезпеки).

Чому це важливо: Підтримка США є важливою для України у протистоянні агресії Росії. Межуючи з РФ, Україна становить форпост у протистоянні Російської Федерації та Заходу.

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