Путин и Орбан портили имидж Украины в глазах Трампа – WP

Президент США Дональд Трамп мог давить на власти Украины еще и в свете информации о ее коррумпированности, полученной от президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Источник: "The Washington Post" со ссылкой на действующих и бывших чиновников США

Дословно: "Разговоры Трампа с Путиным, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими усилили его (президента США) восприятие Украины как безнадежно коррумпированной страны – которая, по мнению Трампа, также пыталась подорвать его позиции на американских выборах 2016 года".

Детали: По словам чиновников, ни один из них не поощрял Трампа видеть Украину как потенциальный источник порочащей информации о кандидате от демократов Джо Байдене, не изображал Киев участником "теории заговора", но они побудили главу Белого дома не поддерживать украинскую власть.

Роль, которую сыграли Путин и Орбан (последний часто поддерживает позиции Кремля), якобы описал заместитель помощника государственного секретаря Джордж Кент, давая показания следователям по делу импичмента Трампа на прошлой неделе.

По данным источников, Кент назвал влияние этих лидеров как фактор, который вызвал раздражение Трампа в отношении президента Украины Владимира Зеленского в месяцы, предшествовавшие их телефонному разговору, который состоялся 25 июля и затем вызвал скандал.

Американские чиновники отметили, что хотя Путин и Орбан очерняли Украину, компромат на Байдена в Киеве Трамп искал под влиянием своего адвоката Рудольфа Джулиани.

По данным бывшего американского чиновника, в телефонном звонке в начале мая Путин "делал то, что всегда делает", пытаясь подорвать отношения США с Украиной: "Он всегда говорил, что Украина – это логово коррупции".

Но если раньше попытки отравить взгляды Трампа на Зеленского упреждали представители Национальной безопасности Белого дома, то на тот момент влияние сторонников Украины уменьшилось: Джим Маттис ушел в отставку с поста министра обороны, Джон Келли – с должности начальника штаба Белого дома, а у Джона Болтона ухудшились отношения с Трампом (позже он перестал быть советником президента США по нацбезопасности).

Почему это важно: Поддержка США важна для Украины в противостоянии агрессии России. Гранича с РФ, Украина представляет собой форпост в противостоянии Российской Федерации и Запада.

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