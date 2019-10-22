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Коломойський порадив Порошенку бути обережнішим у висловлюваннях

Вівторок, 22 жовтня 2019, 15:47
Коломойський порадив Порошенку бути обережнішим у висловлюваннях

Олігарх Ігор Коломойський порадив п’ятому президенту Петру Порошенку бути обережнішим у висловлюваннях, які стосуються близького до олігарха телеканала "1+1" і його самого.

Джерело: коментар Коломойського "Українській правді"

Пряма мова: "Петру Олексійовичу треба дуже обережно висловлюватися на адресу "1+1" і бажано Коломойського, бо ми з ним почнемо розбирати все його героїчне минуле за 5 років…   

У кінці 2014 року чи десь на початку 2015 р. відбувся конкурс з продажу 25% акцій "Вінницяобленерго", які ще тоді знаходилися в фонді держмайна і, коли одна з наших компаній брала участь (у конкурсі – ред.) торгувалася, то Порошенко особисто мені обурювався, що "нафіга ти подався на цей конкурс підняв мені ціну" і тому подібне.

Особисто зізнався, що це його акції. І що через те, що подалася якась компанія, пов’язана зі мною, він обурювався, бо довелося зробити зайвих два-три кроки і більше заплатити.

Був вкрай цим незадоволений, це вже в якості президента. Тому коли він каже, що не має до цього ніякого відношення…ця компанія ("Енера Вінниця" – ред.)  – це 100 відсотків його дочірнє підприємство, яке належить "Вінницяобленерго" чи тим, же акціонерам, яким належить "Вінницяобленерго". І він має пряме відношення до підвищення тарифів".

Деталі: За словами Коломойського, у 2013-2014 рр. Порошенко, ще до того, як став президентом, позичив Костянтину Григоришину 50 мільйонів доларів. А взамін він взяв під заставу акції "Вінницяобленерго". Кошти Григоришин нібито отримав від Порошенка через офшори.

Коломойський розповів, що Григоришин із Порошенком досі не розрахувався і кому наразі належать акції "Вінницяобленерго" в олігарха не знають: "чи то Григоришину строк погашення заборгованості продовжили, чи то Порошенку уже перейшли у власність".

Також олігарх порадив Порошенку готуватися до цивільних судових процесів, які його очікують.

Що було раніше: 21 жовтня на телеканалі вийшла програма про причетність Порошенка до підвищення тарифів у Вінниці. 

У програмі йшлося про те, що продає електроенергію у Вінниці дочірня компанія "Вінницяобленерго" – "Енера Вінниця". 75% акцій компанії "Вінницяобленерго" належать Григоришину, а майже 25% компанії отримала ICU, яку називають "гаманцем Порошенка".

Нагадаємо: 

  • В одному з інтерв'ю Коломойський заявив, що Порошенко програв президентські вибори в Україні, тому що у нього не було телеканалу "1+1".
  • 11 квітня Петро Порошенко з'явився в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
  • Після цього тодішній гендиректор групи "1+1 media" олігарха Ігоря Коломойського Олександр Ткаченко заявив, що телеканал подасть в суд на Порошенка "за минулі звинувачення на адресу каналу" та після того, як він "ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави".
  • 16 квітня "Студія 1+1" подала позовну заяву у Печерський райсуд Києва до Порошенка з вимогою спростувати недостовірну інформацію та відшкодувати моральну шкоду у розмірі 1 мільйон гривень.

Українська правда

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Теми: КоломойськийПорошенкоскандалВінницятарифи
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