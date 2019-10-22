Коломойский посоветовал Порошенко быть осторожнее в высказываниях

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал пятому президенту Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях, касающихся близкого к олигарху телеканала "1+1" и его самого.

Источник: комментарий Коломойского "Украинской правде"

Прямая речь: "Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес "1 +1" и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет...

Напомним: