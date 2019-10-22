Коломойский посоветовал Порошенко быть осторожнее в высказываниях

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Вторник, 22 октября 2019, 15:47

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал пятому президенту Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях, касающихся близкого к олигарху телеканала "1+1" и его самого.

Источник: комментарий Коломойского "Украинской правде"

Прямая речь: "Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес "1 +1" и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет...

Напомним: 

  • В одном из интервью Коломойский заявил, что Порошенко проиграл президентские выборы в Украине, потому что у него не было телеканала "1+1".
  • 11 апреля Петр Порошенко появился в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".
  • После этого тогдашний гендиректор группы "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства".
  • 16 апреля "Студия 1+1" подала исковое заявление в Печерский райсуд Киева к Порошенко с требованием опровергнуть недостоверную информацию и возместить моральный ущерб в размере 1 млн гривен.

Украинская правда

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Темы: Коломойский Порошенко скандал Винница тарифы


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