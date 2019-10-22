Коломойский посоветовал Порошенко быть осторожнее в высказываниях

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал пятому президенту Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях, касающихся близкого к олигарху телеканала "1+1" и его самого.

Источник: комментарий Коломойского "Украинской правде"

Прямая речь: "Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес "1 +1" и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет...

В конце 2014 года или где-то в начале 2015 года состоялся конкурс по продаже 25% акций "Винницаоблэнерго", которые еще тогда находились в фонде госимущества и, когда одна из наших компаний участвовала (в конкурсе - ред.) торговалась, то Порошенко лично мне возмущался, что

"нафига ты пошел на этот конкурс поднял мне цену" и тому подобное.

Лично признался, что это его акции. И что из-за того, что пошла какая-то компания, связанная со мной, он возмущался, потому что пришлось сделать лишних два-три шага и больше заплатить.

Был крайне этим недоволен, это уже в качестве президента. Поэтому когда он говорит, что не имеет к этому никакого отношения ... эта компания ("Энера Винница" - ред.) - это 100 процентов его дочернее предприятие, которое принадлежит "Винницаоблэнерго" или тем, же акционерам, которым принадлежит "Винницаоблэнерго". И он имеет прямое отношение к повышению тарифов".

Детали: По словам Коломойского, в 2013-2014 гг. Порошенко, еще до того, как стал президентом, одолжил Константину Григоришину 50 млн долларов. А взамен он взял под залог акции "Винницаоблэнерго". Средства Григоришин якобы получил от Порошенко через оффшоры.

Коломойский рассказал, что Григоришин с Порошенко до сих пор не рассчитался и кому сейчас принадлежат акции "Винницаоблэнерго" у олигарха не знают: "То ли Григоришину срок погашения задолженности продолжили, то Порошенку уже перешли в собственность".

Также олигарх посоветовал Порошенко готовиться к гражданским судебным процессам, которые его ожидают.

Что было раньше: 21 октября на телеканале "1+1" вышла программа о причастности Порошенко к повышению тарифов в Виннице.

В программе говорилось о том, что продает электроэнергию в Виннице дочерняя компания "Винницаоблэнерго" - "Энера Винница". 75% акций компании "Винницаоблэнерго" принадлежат Григоришину, а почти 25% компании получила ICU, которую называют "кошельком Порошенко".

Напомним: