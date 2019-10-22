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Вбивство Вороненкова: суд скасував підозру росіянину Тюріну, прокуратура пояснює чому

Вівторок, 22 жовтня 2019, 18:28

Печерський райсуд Києва скасував підозру росіянину Володимиру Тюріну в замовленні вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Джерело: рішення суду в держреєстрі, коментар речниці прокуратури Києва Надії Максимець

Деталі: Як свідчить резолютивна частина ухвали, суд частково задовольнив скаргу адвоката Дмитра Щербини, який діє в інтересах Тюріна і скасував повідомлення про підозру від 10.10.2017 р.

У прокуратурі пояснюють, що перше, на що звернув увагу суд при прийнятті рішення про скасування підозри Тюріну це повна зміна показів потерпілої Марії Максакової-Ігенбергс щодо причетності її колишнього чоловіка (Тюріна) до вбивства Вороненкова, оскільки вона надала слідству іншу версію щодо можливих мотивів вбивства.

Іншою підставою для скасування підозри стало відсутність підтвердження про отримання Тюріним письмового повідомлення про підозру.

У прокуратурі зауважують, що вручення підозри Тюріну мало бути здійснено компетентними органами РФ на запит української сторони в межах надання міжнародно-правової допомоги (загалом українські правоохоронці направили 4 таких запити). На жоден із вказаних запитів РФ не дала позитивних відповідей.

Пряма мова Максимець: "Враховуючи викладене, суд частково задовольнив клопотання сторони захисту щодо скасування повідомлення про підозру  Тюріну. Разом з цим, зазначене рішення не означає припинення розслідування щодо замовників вбивства та інших причетних осіб, а також не позбавляє прокуратуру права підготувати нову підозру за результатами проведення додаткових слідчих дій.  Також воно не впливає на суть обвинувачення щодо виконавців вбивства Вороненкова".  

Додатково: Водночас правоохоронці зазначають, що розслідування щодо замовників злочину ускладнено тим, що українська прокуратура позбавлена можливості здійснювати будь-які слідчі дії на території РФ. Йдеться, зокрема, про встановлення фактичних обставин замовлення вбивства на території РФ.

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Довідка: Хто такий Вороненков і що він робив в Україні

Передісторія: 

  • У квітні 2019 року прокуратура повідомила, що вдова Вороненкова Максакова відмовилася від показів щодо причетності Тюріна до вбивства її чоловіка.
  • Адвокат Максакової тоді повідомив, що вона заперечує версію слідства про причетність до вбивства російських спецслужб.
  • Після того, як у жовтні 2018 року у Максакової виникла суперечка щодо права власності на квартиру в Києві і Москві, в російських ЗМІ з'явилося кілька інтерв'ю, де вдова звинуватила в смерті свого чоловіка його близького друга Дениса Панаїтова.

Українська правда

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Теми: Вороненков
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