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Убийство Вороненкова: суд отменил подозрение россиянину, прокуратура объясняет почему

Вторник, 22 октября 2019, 18:28

Печерский райсуд Киева отменил подозрение россиянину Владимиру Тюрину в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Источник: решение суда в госреестре, комментарий спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец

Детали: Как свидетельствует резолютивная часть решения, суд частично удовлетворил жалобу адвоката Дмитрия Щербины, который действует в интересах Тюрина и отменил сообщение о подозрении от 10.10.2017 г.

В прокуратуре объясняют, что первое, на что обратил внимание суд при принятии решения об отмене подозрения Тюрину это полное изменение показаний потерпевшей Марии Максаковой-Игенбергс о причастности ее бывшего мужа (Тюрина) к убийству Вороненкова: она предоставила следствию другую версию относительно возможных мотивов убийства.

Другим основанием для отмены подозрения стало отсутствие подтверждения о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении.

В прокуратуре отмечают, что вручение подозрения Тюрину быть осуществлено компетентными органами РФ на запрос украинской стороны в рамках оказания международно-правовой помощи (всего украинские правоохранители направили 4 таких запроса). Ни на один из указанных запросов РФ не дала положительный ответ.

Прямая речь Максимец: "Учитывая изложенное, суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты об отмене уведомления о подозрении Тюрину. Вместе с тем, данное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий. Также оно не влияет на суть обвинения относительно исполнителей убийства Вороненкова".

Дополнительно: В то же время правоохранители отмечают, что расследование относительно заказчиков преступления затруднено тем, что украинская прокуратура лишена возможности осуществлять какие-либо следственные действия на территории РФ. Речь идет об установлении фактических обстоятельств заказа убийства на территории РФ.

Предистория:

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Справка: Кто такой Вороненкова и что он делал в Украине

  • В апреле 2019 года прокуратура сообщила, что вдова Вороненкова Максакова отказалась от показаний о причастности Тюрина к убийству ее мужа.
  • Адвокат Максаковой тогда сообщил, что она отрицает версию следствия о причастности к убийству российских спецслужб.
  • После того, как в октябре 2018 в Максаковой возник спор о праве собственности на квартиру в Киеве и Москве, в российских СМИ появилось несколько интервью, где вдова обвинила в смерти своего мужа его близкого друга Дениса Панаитова.

Украинская правда

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Темы: Вороненков
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