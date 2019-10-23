Арахамія пройде "детектор брехні" з Дубінським

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та депутат із тієї ж фракції Олександр Дубінський разом пройдуть дослідження на детекторі брехні 23 жовтня в 20:00.

Про це Арахамія повідомив Liga.net.

Дубінський також підтвердив цю інформацію у Facebook.

Також у коментарі телеканалу "Наш" Дубінський заявив, що нинішній конфлікт не призведе до розколу "Слуги народу" і в партії "немає груп впливу, крім групи президента".

За його словами, результати проходження поліграфа стануть відомі в середу о 21:00-21:30, прямий ефір буде на його каналі в Youtube.

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський зажадав від депутатів фракції "Слуга народу", які входять до фінансового комітету Верховної Ради, пройти поліграф після того, як група депутатів на чолі з Дубінським завалила в комітеті антикорупційний законопроект.

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