Арахамія пройде "детектор брехні" з Дубінським
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та депутат із тієї ж фракції Олександр Дубінський разом пройдуть дослідження на детекторі брехні 23 жовтня в 20:00.
Про це Арахамія повідомив Liga.net.
Дубінський також підтвердив цю інформацію у Facebook.
Також у коментарі телеканалу "Наш" Дубінський заявив, що нинішній конфлікт не призведе до розколу "Слуги народу" і в партії "немає груп впливу, крім групи президента".
За його словами, результати проходження поліграфа стануть відомі в середу о 21:00-21:30, прямий ефір буде на його каналі в Youtube.
Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський зажадав від депутатів фракції "Слуга народу", які входять до фінансового комітету Верховної Ради, пройти поліграф після того, як група депутатів на чолі з Дубінським завалила в комітеті антикорупційний законопроект.
Знати більше Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Річ в електронних майданчиках, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники за пересилку даних отримують із кожної оцінки 500 – 1 800 гривень.
- Тепер внесено законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але альтернативний законопроєкт №2047-1 "слуг народу" дозволяє її зберегти.
- Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Депутат Олександр Качура сам висловив бажання пройти "детектор брехні".Він був одним із головних ініціаторів законопроекту №2047-1.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.
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