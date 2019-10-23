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Арахамия пройдет "детектор лжи" с Дубинским

Среда, 23 октября 2019, 11:36

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат из той же фракции Александр Дубинский вместе пройдут исследование на детекторе лжи 23 октября в 20:00.

Об этом Арахамия сообщил Liga.net.

Дубинский также подтвердил эту информацию в Facebook.

Также в комментарии телеканалу "Наш" Дубинский заявил, что нынешний конфликт не приведет к расколу в "Слуге народа" и в партии нет групп влияния, кроме группы президента".

По его словам, результаты прохождения полиграфа станут известны в среду в 21:00-21:30, прямой эфир будет на его канале в Youtube.

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский потребовал от депутатов фракции "Слуга народа", входящих в финансовый комитет Верховной Рады, пройти полиграф после того, как группа депутатов во главе с Дубинским завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

Знать больше Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

Предыстория:

  • 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
  • Дело в электронных площадках, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники за пересылку данных получают с каждой оценки 500 – 1800 гривен.
  • Теперь внесены законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но альтернативный законопроект №2047-1 "слуг народа" позволяет ее сохранить.
  • Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
  • Депутат Александр Качура сам выразил желание пройти "детектор лжи". Он был одним из главных инициаторов законопроекта №2047-1.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
  • В августе 2018 года "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

Темы: Слуга народазаконодательство
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