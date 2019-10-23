Арахамия пройдет "детектор лжи" с Дубинским

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Среда, 23 октября 2019, 11:36

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат из той же фракции Александр Дубинский вместе пройдут исследование на детекторе лжи 23 октября в 20:00.

Об этом Арахамия сообщил Liga.net.

Дубинский также подтвердил эту информацию в Facebook.

Также в комментарии телеканалу "Наш" Дубинский заявил, что нынешний конфликт не приведет к расколу партии и в СН "нет групп влияния, кроме группы президента".

По его словам, результаты прохождения полиграфа станут известны в среду в 21:00-21:30, прямой эфир будет на его канале в Youtube.

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский потребовал от депутатов фракции "Слуга народа", входящих в финансовый комитет Верховной Рады, пройти полиграф после того, как группа депутатов во главе с Дубинским завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

Знать больше Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

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