Арахамия пройдет "детектор лжи" с Дубинским

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат из той же фракции Александр Дубинский вместе пройдут исследование на детекторе лжи 23 октября в 20:00.

Об этом Арахамия сообщил Liga.net.

Дубинский также подтвердил эту информацию в Facebook.

Также в комментарии телеканалу "Наш" Дубинский заявил, что нынешний конфликт не приведет к расколу в "Слуге народа" и в партии нет групп влияния, кроме группы президента".

По его словам, результаты прохождения полиграфа станут известны в среду в 21:00-21:30, прямой эфир будет на его канале в Youtube.

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский потребовал от депутатов фракции "Слуга народа", входящих в финансовый комитет Верховной Рады, пройти полиграф после того, как группа депутатов во главе с Дубинским завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

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