Надмірне втручання – "Схеми" відреагували на доступ ДБР до даних редакції

Редакція програми "Схеми" вважає надмірним обсяг даних журналістів, затребуваних Державним бюро розслідувань, дозвіл на доступ до яких дав Печерський районний суд Києва.

Про це йдеться в офіційній позиції журналістів, озвученій 23 жовтня.

"Оскільки відомство розслідує ймовірне перевищення повноважень експрезидентом Петром Порошенком, незрозуміло, як в офіційному встановленні цього факту можуть допомогти обліки робочого часу журналістів, операторів і водіїв програми, їхні зарплати і внутрішня комунікація", – йдеться в заяві редакції.

Журналісти також зазначають, що "такий прискіпливий інтерес силовиків до процесу підготовки матеріалу, включно з затребуванням внутрішньої редакційної комунікації, та подальша загроза обшуку, несе в собі потенційні ризики розкриття джерел інформації".

Так, в ухвалі прямо зазначено, що у разі відмови редакції добровільно виконати рішення і надати слідству всі ці дані – суд за клопотанням слідчого має право винести рішення про дозвіл на проведення обшуків на Радіо Свобода.

"Зрозуміло, що виконати в повному обсязі ухвалу неможливо – наприклад, редакція не надаватиме листування журналістів і дані про редакційний процес підготовки програми розслідувань.Тому не можна виключати, що правоохоронці навмисно придумали підстави для здобуття права на проведення обшуків", – зазначено в заяві редакції.

Крім того, журналісти висловлюють занепокоєння непрогнозованістю поведінки слідчих ДБР. Адже в межах офіційного розслідування "Схеми" вже йшли на контакт із ними.

Так, у серпні ДБР звернулися до редакції з проханням надати офіційні запити, які журналісти відправляли під час розслідування, та відповіді на них. Редакція надала запитувані документи.

"Тож незрозуміло, навіщо для подальшої співпраці слідчим знадобилось застосовувати інструмент примусу, під загрозою обшуків", – дивується редакція.

Водночас, в ухвалі Печерського районного суду зазначено, що вона не підлягає оскарженню. Таким чином, суд не залишив журналістам можливості вимагати перегляду рішення.

Зазначається, що наразі в редакції тривають консультації з адвокатами про те, які існують законні юридичні інструменти захисту від такого надмірного втручання в роботу журналістів.

Водночас "Схеми" наголошують, що не вбачають можливим надавати слідству внутрішню редакційну інформацію, яка, очевидно, не має стосунку до суті кримінальної справи, та несе ризики розкриття журналістських джерел.

"Це стосується кримінальних проваджень стосовно представників як попередньої влади, так і нинішньої, незалежно від політичної приналежності фігуранта", – йдеться в заяві.

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